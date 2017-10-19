Парликов призывает отменить компенсации на отопление

Финансы, которые ежегодно выделяются из муниципального бюджета Кишинева на компенсации малоимущим за отопление, лучше направлять на повышение энергоэффективности зданий, считает бывший директор Национального агентства по регулированию в энергетике, эксперт института Viitorul Виктор Парликов.

Как передает "ИНФОТАГ" он подсчитал, что ежегодно из муниципального бюджета на компенсации за отопление выделяются порядка 60 миллионов лей: "Но проблема баснословных счетов - в слабой энергоэффективности большинства зданий столицы. Они плохо утеплены, используют устаревшую систему вертикального отопления. Это в конечном итоге приводит к тому, что граждане переплачивают за отопление практически втрое за каждый квадратный метр жилья. То есть компенсации фактически идут на покрытие ненужных расходов. Повышение энергоэффективности зданий сократит потребление наполовину (45 процентов) и реально понизит окончательную сумму в счете. Конечно, работы требуют денег - проведение современной горизонтальной системы - это 500 евро для каждой квартиры, что особенно чувствительно для социально уязвимых слоев населения".

Тем не менее, по словам эксперта, повышение энергоэффективности - необходимый шаг: "Вопрос может быть решен, если будет создан единый финансовый фонд, который позволит аккумулировать деньги и из муниципального бюджета, и из национального фонда энергоэффективности".