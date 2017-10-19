Воронин обиделся на Лупу: Ты сначала льстил мне, а потом забыл

После того как Мариан Лупу назвал сегодняшнее заседание парламента странным в связи с обменом репликами между Гимпу и Ворониным, председатель ПКРМ заявил, что, когда он был президентом, Гимпу был в жесткой оппозиции, а Лупу льстил ему.

Мариан Лупу посчитал заседание парламента странным в связи с тем, что Михай Гимпу пел "С днем рождения!" господину Воронину, а затем депутаты выяснили, что Киртоакэ не убивал Ленина, передает realitatea.md.

Демократ считает, что заседание парламента выявило полное отсутствие памяти или нежелание обращать внимание на явные вещи со стороны некоторых депутатов.

На замечание депутата-демократа Владимир Воронин ответил более острой репликой.

"По сравнению с вами, Мариан Лупу, все годы, пока я был президентом, Гимпу находился в очень жесткой оппозиции. А ты каждый день стелился передо мной и продолжал это делать до тех пор, пока я не выдвинул твою кандидатуру на должность президента. А потом ты меня забыл напрочь. Так не честно!", - подчеркнул Воронин.

Отметим, что замечание Лупу было сделано в контексте обмена репликами между Ворониным и Гимпу, после того как либерал заявил, что Дорина Киртоакэ обвинили и в смерти Ленина, а Воронин отметил что "Ленин "жил, жив, будет жить!".

После этой забавной ситуации, Гимпу заявил: "Бог с ним, с Лениным! Да здравствует Владимир Воронин!" Выходка Гимпу породила многочисленные реакции и улыбки парламентариев.