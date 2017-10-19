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Трагедия известного молдавского певца: умер самый близкий человек
19.10.2017

Семья оперного певца Методие Бужора понесла большую утрату.

18 октября скончалась мать известного в Молдове и России оперного певца Методие Бужора. Женщина до последних дней проживала в родном селе артиста.

 - Вчера, покинула нас наша мамочка.... та, которая любила нас с самого рождения и до последнего вздоха... Пусть отдохнёт твоя душа, родная, от страданий и обретёт покой на небесах...

Ты всегда будешь с нами... до последнего вздоха... – поделился горем Бужор на своей странице в Facebook.

Артист в связи с трауром отменил выступления. Запланированный на  21 октября в Crocus City Hall концерт не состоится, сообщается на официальной странице певца в ВК. 


 
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