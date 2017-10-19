Правительство запросило КС об установлении должности временно исполняющего обязанности президента

В четверг, 19 ноября, кабинет министров собрался на специальное заседание, чтобы утвердить адресованный Конституционному суду запрос о констатации наличия обстоятельств для установления должности временно исполняющего обязанности президента Республики Молдова в ситуации с назначением министра обороны, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз правительства.

В соответствии с постановлением Конституционного суда от 17 октября 2017 года (о толковании положений пункта (6) статьи 98 в соответствии со статьями 1, 56, 91, 135 и 140 Конституции), правительство обратилось с просьбой констатировать наличие обстоятельства, обосновывающих временное исполнение обязанностей президента Республики Молдова и установление этой должности с целью обеспечить осуществление конституционных обязанностей в виде утверждения кандидата, предложенного премьер-министром на пост министра обороны.

Запрос должен быть одобрен для устранения институционального тупика, созданного президентом в нарушение своего конституционного обязательства назначить министром обороны кандидата, повторно предложенного премьер-министром, говорится в пресс-релизе.

„Мы имеем дело с ситуацией, когда временное исполнение обязанностей президента вводится не на определённый период, а для выполнения конкретной задачи. И этой задачей является назначение министра обороны. Молдова является парламентской республикой, и президент не может создавать институциональные тупики и политическую нестабильность”, - заявил премьер Павел Филип.

12 сентября этого года премьер-министр предложил президенту Еуджена Стурзу в качестве кандидата на пост министра обороны, но глава государства отклонил эту кандидатуру. Премьер повторно предложил ту же кандидатуру и опять получил отказ.

19 сентября 2017 года кабмин обратился к Конституционному суду за разъяснением относительно тех действий, которые могут быть предприняты премьером, и тех решений, которые может принять парламент в том случае, если президент отклоняет повторное предложение о назначении министра.

В своём решении от 17 октября Конституционный суд постановил, что президент Республики Молдова вправе проверить на соответствие должности кандидата, предложенного премьером, но он не может наложить вето на предложение главы кабмина.

Умышленный отказ президента выполнить свою конституционную обязанность в виде утверждения кандидатуры, повторно предложенной премьером, является грубым нарушением его конституционных обязательств.

Суд также подчеркнул, что отказ президента выполнять свои конституционные обязанности означает временную неспособность осуществлять данное обязательство и служит основанием для установления должности временно исполняющего обязанности, которую занимают председатель парламента или премьер-министр, в указанном порядке, с целью осуществления этой конституционной обязанности президента.