Протест у посольства России: Требуем обеспечить право на образование на левом берегу Днестра

В четверг, 19 октября, учащиеся и преподаватели теоретического лицея им. Штефана чел Маре ши Сфынт в Григориополе, базирующегося в селе Дороцкая, совместно с представителями Ассоциации Promo-LEX, организовали акцию протеста перед зданием посольства Российской Федерации в Кишинёве. Демонстранты потребовали обеспечить право на образование в приднестровском регионе и выполнить решение Европейского суда по правам человека, вынесенное пять лет назад, согласно которому Россия признана ответственной за нарушение права на образование в случае 170 заявителей, передаёт IPN.

Директор „Promo-LEX” Ион Маноле заявил, что сегодня исполняется ровно пять лет с момента вынесения ЕСПЧ своего решения, но и пять лет спустя заявители ожидают выполнения Российской Федерацией этих обязательств, которые имеются у неё в соответствии с международным правом. „Права этих людей по-прежнему нарушаются.

Сменилось уже несколько поколений, и число учащихся в этих образовательных учреждениях резко снижается. Даже согласно выводам Европейского суда, это вызвано не только демографическими факторами, но и давлением, которому подвергаются учащиеся, родители и преподаватели из этих учреждений. Мы не хотим ничего, кроме соблюдения и исполнения решения Суда по этому делу, и мы хотим, чтобы эти учащиеся, эти преподаватели, обучались в соответствии со своими правами и убеждениями”, -отметил Ион Маноле.

Директор теоретического лицея им. Штефана чел Маре ши Сфынт в Григориополе Элеонора Черкавски сказала, что права учащихся на образование нарушаются на протяжении десяти лет. Хотя пять лет назад Европейский суд вынес справедливое решение, борьба продолжается и сегодня, потому что ничего не изменилось.

„Мы пришли сказать Российской Федерации, что рана открыта, и она кровоточит. Пришло время принять меры. Думаю, история лицея имени Штефана чел Маре ши Сфынт в Григориополе является самой болезненной. Ещё в 2002 году нас выставили из здания школы в Григориополе, и на протяжении 15 лет мы вынуждены ежедневно ездить с детьми в село Дороцкая, чтобы они могли учиться на румынском языке. И мы считаем это ненормальным”, - заявила директор учреждения.

Заместитель директора лицея Светлана Житарюк говорит, что проблема заключается в огромной ответственности за детей, которые ежедневно садятся в автобус, чтобы попасть на уроки, проводимые во вторую смену, особенно сейчас, когда дни стали короче. Учащиеся возвращаются из школы ночью, и с того места, где останавливается транспорт, им нужно идти до дому пешком. „Прежде всего, мы требуем справедливости, потому что право мы для себя взяли сами, но ценой огромной жертвы – жертвы в виде ответственности за судьбу этих детей, которую мы взяли на себя. И даже если это не просто, мы не можем уступить, потому что это – наши честь и достоинство. Это то, что кто-то на этой земле должен делать, чтобы нести правду, которую должны знать дети”, - сказала Светлана Житарюк.

Эксперт по вопросам безопасности Росиан Василой выразил солидарность с учащимися и преподавателями из образовательных учреждений с преподаванием на румынском языке, расположенных в приднестровском регионе. По его словам, в то время как положение этих детей и педагогов ухудшается, кишинёвские власти, в особенности президент, который играет на руку России, молчат. Эксперт призвал учащихся из Кишинёва проявить солидарность с учащимися из приднестровского региона.

Участники акции протеста отправились к Министерству иностранных дел и европейской интеграции, а также к Президентуре, чтобы призвать власти воздействовать на Российскую Федерацию с целью исполнения решения ЕСПЧ от 19 октября 2012 года, обеспечив тем самым право на образование на левом берегу Днестра.