Вирус в соцсетях дошел и до Молдовы: что делать

В одной из самых популярных социальных сетей Молдовы снова "воинствует" вирус – как он действует.

В социальной сети Facebook снова распространяется вирус, который действует через сообщения. Пользователи интернет-сегмента Молдовы уже неоднократно становились жертвами этой вредоносной программы, которая в последнее время снова активизировалась.

Как работает вирус?

Вся система построена через рассылку в мессенджере. Пользователь получает ссылку на Google Docs, которая выглядит как видео или фото друга по соцсети.

При переходе по ссылке "жертва" попадает на фишинговый сайт, напоминающий YouTube. Там пользователю предлагают установить расширение для браузера. Скачав его, человек "ловит" вирус и от его имени начинают рассылаться аналогичные сообщения всем, кто находится в списке контактов.

"Чтобы не стать жертвой вируса, не переходите по подозрительным ссылкам, даже полученным от близких друзей. Обращайте особое внимание на ссылки, похожие на YouTube или Google Docs. Лучше переспросить в чате у своего знакомого, на самом ли деле он отправлял вам что-то важное", — предупреждают специалисты.