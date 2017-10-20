Возглавляемый оппозицией город Бельцы стал единственным лидером по транспарентности управления

Бельцы, возглавляемые лидером оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатым, заняли первое место в рейтинге прозрачности действий местной власти среди населенных пунктов Молдовы.

Набрав 83,5 пункта из 100 возможных, Бельцы стали единственным городом в стране, который получил рейтинг «А+» по международным критериям. Ближайшим конкурентом стал Кагул с рейтингом «В-», который набрал 56 пунктов. На третьем месте – Чимишлия с рейтингом «С» и 49 пунктами.

В четверг, в ходе конференции, организованной институтом IDIS-Viitorul и Институтом экономических реформ и развития INEKO (Словакия), состоялась церемония награждения представителей городских администраций.

Вынужденно находящийся за пределами Молдовы мэр Бельц Ренато Усатый поблагодарил через социальные сети всех сотрудников местной администрации и муниципальных советников за усилия, которые позволили достичь такого высокого результата.

«Это наша общая заслуга. Бельцы доказали, что прозрачность и отсутствие коррупции - это не просто фигура речи, используемая политиками, а нечто осязаемое и достижимое даже в отдельно взятом городе. Даже в такой стране, как Молдова. Чем прозрачнее власть, тем выше эффективность её работы. Примером тому могут служить бельцкие муниципальные предприятия, большинство из которых после 2015 годы вышли на прибыль, хотя до этого десятилетиями несли убытки. Сегодня мы обустраивает Бельцы вместе с горожанами, а завтра займёмся модернизацией Молдовы вместе с её гражданами», - написал Усатый.

Представители агентства IDIS-Viitorul и Института экономических реформ и развития INEKO (Словакия), которые в течение полугода проводили исследование при финансовой поддержке посольства США в Молдове и Программы официальной поддержки развития Словакии (SlovakAid). Цель мониторингового проекта заключается в повышении транспарентности, финансовой ответственности и компетентности местных властей Республики Молдова.

В Бельцах был зафиксирован самый существенный в Молдове прогресс по росту транспарентности в работе местной власти по сравнению с предыдущими годами.

Согласно Отчету, ситуация кардинально изменилась с 2015 года, когда Ренато Усатый был избран мэром Бельц: за время его работы муниципий поднялся в рейтинге транспарентности с 7 на 1 место.

Эксперты особо подчеркнули, что хотя в Молдове закон обязывает местные власти публиковать документацию по заключенным контрактам, примэрия муниципия Бельцы оказалась единственной в Молдове, кто выполняет эти предписания закона на постоянной основе и в полной мере. Более того, власти Бельц пошли дальше и публикуют на веб-странице мэрии контракты по публичным закупкам даже в тех случаях, когда это не является обязательным.

Также авторы исследования отметили, что в Бельцах зафиксированы самые лучшие результаты по обеспечению участия граждан в процессе принятия решений среди всех городов страны.

В рамках проекта IDIS-Viitorul и зарубежных партнеров института, который был реализован в 2016-2017 годах, была исследована ситуация в 60 территориально-административных единицах Молдовы (40 городов и 20 самых больших сел)