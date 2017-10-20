Инициатива Илана Шора: Вернувшиеся в Орхей мигранты получат по 10.000 леев и налоговые льготы

Примар Оргеева Илан Шор подписал Решение муниципального совета Оргеева по утверждению Регламента по внедрению мер стимулирования возвращения на родину жителей Оргеева, вынужденных сегодня искать работу за рубежом.

Как сообщает ТРИБУНА, инициированный Примаром Иланом Шором и разработанный совместно с фракцией «Пентру Орхей» документ был принят большинством голосов 13 октября.

«Данный документ подразумевает целый комплекс мер, закрепленных на уровне местных нормативных актов. В частности, он вводит ряд льгот и привилегий, призванных поддержать наших соотечественников в возвращении домой. Так, принявшим решение вернуться по данной программе и членам их семей, будет предоставлено право на налоговую амнистию по местным налогам и сборам за предыдущий период, а также налоговые льготы на определенный срок с момента возвращения.

В частности, в течение трех лет индивидуальные предприятия, учрежденные возвращающимися соотечественниками, либо коммерческие предприятия, в которых они обладают не менее 75% капитала, будут полностью освобождены от местных сборов и налогов. Предполагается также предоставление вернувшимся специального денежного пособия, в размере 10 тыс. леев, которое будет выплачено частями в течение года.

Кроме этого, вернувшиеся соотечественники, а также члены их семей будут иметь право на компенсации на транспорт и коммунальные услуги. А именно: 100 леев в месяц за компенсацию пользования городским транспортом; 300 леев на семью на компенсацию коммунальных услуг, на следующий отопительный сезон», — говорится в сообщении.

Участникам программы также будет гарантированно право пользоваться действующими социальными магазинами, социальными аптеками, которые предполагается открыть в будущем, а также муниципальными службами юридической, медицинской и психологической поддержки.

«Программой будут предусмотрены и другие льготы и возможности, в том числе по трудоустройству и всесторонней поддержке. Для того, чтобы быть признанным в качестве «лица вернувшегося в муниципий» и, соответственно, пользоваться упомянутыми льготами, в первую очередь житель Оргеева должен соответствовать следующим критериям: быть гражданином РМ; быть жителем муниципия с непрерывной пропиской в городе в течение 3 лет до даты обращения в примэрию муниципия для признания статуса, лица, вернувшегося в город; в течение последних 5 лет, до обращения в примэрию города, находился за границей минимум 3 года; обратился в примэрию, в течение 6 месяцев, после последнего возвращения в страну, — отмечает источник.

Андриана Кептине