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Политика
Трехсторонняя встреча Канду,Додона и Филипа была бы очень кстати
19.10.2017

Если парламент Республики Молдова хочет призвать к порядку главу государства, то ему следует предпринять для этого конкретные действия: создать парламентскую комиссию по расследованию и согласовать ее учреждение с Конституционным судом, и только после проведения парламентского расследования спикер парламента Андриан Канду сможет временно исполнять обязанности главы государства. Об этом пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает портал ТРИБУНА, журналист считает, что неизвестно, что решат молдавские депутаты. «Так как Республика Молдова является парламентской республикой, все решения за законодательным органом. Уверен, что досрочные выборы, к которым стремится Додон, не состоятся. Изворотливость президента Додона должна иметь какие-то рамки, иначе мамалыга может взорваться, и все мы взлетим на воздух, вне зависимости от политических убеждений.

Правила поведения между тремя ветвями власти – парламентом, правительством и президентурой необходимо установить уже сейчас. Тем более что в 2018 году состоятся парламентские выборы. Поэтому, пока не поздно, все три органа власти должны встретиться и установить эти правила, и лишь потом приступить к предвыборной борьбе», — считает Никитуш.

По мнению журналиста, если парламент слишком жестко накажет президента, это может «спровоцировать политический конфликт, который дорого обойдется стране». «Именно поэтому трехсторонняя встреча Канду, Додона и Филипа была бы очень кстати. Они должны решить, как будет работать молдавское государство в 2018 выборном году», — отметил он.

Кристина Пендя 


 
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