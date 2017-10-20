Григорий Петренко поступил с нами подло, но новость - отличная!

Григорий Петренко, незаконно покинувший Молдову в конце августа, подтвердил порталу newsmaker, что власти Германии 18 октября официально уведомили его о предоставлении политического убежища.

- В документе, который я получил, признается факт политического преследования. В решении написано, что это политическое убежище, предоставленное в связи с тем, что меня преследуют на Родине, - сообщил приговоренный к условному наказанию в Молдове оппозиционер.

Напомним, что Григорий Петренко и семеро его соратников были признаны виновными в организации беспорядков в сентябре 2015 года у здания Генеральной прокуратуры. Они провели в ходе следствия шесть месяцев в СИЗО. Судом первой инстанции Петренко был признан виновным и приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно и к денежному штрафу. Ему также было запрещено покидать страну. Бегство Петренко из Молдовы стало полной неожиданность для его соратников по партии.

КОММЕНТАРИЙ СОРАТНИКОВ

«Он оставил нас наедине с этой судебной системой!»

- О том, что Петренко в Германии, стало известно в начале сентября, хотя он уехал туда в конце августа, - рассказал «Комсомолке» Михаил Амерберг. - Петренко повел себя непорядочно. Моя семья, а у меня уже был двухмесячный ребенок, практически осталась без средств к существованию. Было четко заявлено, что каждый сам за себя. Петренко не хотел поначалу даже юридической помощи нам предоставлять. И лишь, после того, как наши родные были готовы обратиться к социалистам или даже к коммунистам, даже такое было.

Когда эта информация дошла до Григория, тут же быстро все переиграли. Еще один момент. Поручительство, то есть выплата залога за заключенного, а это была сумма тысяча леев, давали только за Петренко. Ни за кого больше! Петренко поступил подло! Жаль, что прокуроры не догадались его выпустить! Как бы он потом оправдывался перед нами, теми, кто оставался сидеть?

Если Петренко получил политическое убежище, слава Богу! Меня тут радует только то, что со стороны Европы плохой сигнал для правящего режима! Решением предоставить политическое убежище Европа признает то, что в Молдове преследуют по политическим убеждениям! Я, к примеру, не собираюсь никуда из Молдовы уезжать, даже если бы не находился под судебным контролем. Я хочу продолжить борьбу с этим режимом! А Григорий, может быть, решил отказаться от борьбы... Но то, что он нас оставил наедине с этой судебной системой, пусть остается на его совести!

«Это – отличная новость!»

- В целом же, предоставление политического убежища Григорию Петренко – новость отличная. Возможно, она станет лишним мотивом для прокуроров отказаться от обжалования (естественно, в сторону ужесточения наказания) наш приговор, а для апелляционной палаты – вынести «группе Петренко» полностью оправдательный приговор, - заявил Рошко корреспонденту 1News.

Означает ли это, что в Молдове постепенно сворачивается протестное движение? Не думаю. Но ситуация, конечно же, осложняется тем, что в условиях уже откровенно полицейского государства иные псевдооппозиционеры активно «сливают» протестные настроения граждан. Да, я имею ввиду господина Додона и некоторых других, кто, похоже, тешит себя какими-то непонятными иллюзиями, подыгрывая власти, устанавливающей эти правила игры.