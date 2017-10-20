Создание одномандатных округов связано с будущей административно-территориальной реформой

После предстоящих парламентских выборов в Республике Молдова будет проведена новая административно-территориальная реформа, а то, как сейчас создаются одномандатные округа, напрямую связано с этой планирующейся реформой. Об этом корреспонденту портала ТРИБУНА сообщил пожелавший остаться неизвестным источникв составе Комиссии по созданию избирательных округов.

По его словам, новая административно-территориальная реформа предусмотрена обязательствами перед внешними партнерами, и будет вторым этапом реформы центральной публичной администрации, которая была проведена несколько месяцев назад.

Наряду с этой реформой будет проведена и реформа местной публичной администрации.

«Конечно, в Комиссии не говорят о связи процесса создания округов с планирующейся реформой, но некоторым членам комиссии об этом прекрасно известно.

Не все, но большинство округов почти в точности соответствуют административно-территориальным единицам, которые планируют создать. Это логично, потому что иначе, после этой реформы придется снова создавать округа, а это будет лишней тратой времени и сил», — отметил источник.

Кристина Пендя