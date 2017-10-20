Почему ЛДПМ может сыграть решающую роль в следующих выборах

В интервью для портала ТРИБУНА вице-председатель Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Александр Бужорян заявил, что ЛДПМ призвала правоцентристские проевропейские оппозиционные партии к объединению, потому что «это может сыграть решающую роль в предстоящих выборах».

«В нашей стране можно иметь наивысочайший рейтинг, но это не будет иметь никакого значения, если половина депутатов будут избираться по одномандатным округам, а та или иная партия не имеет в этих округах соответствующего покрытия.

У нас есть структуры, местные избранники и опыт нескольких непростых избирательных кампаний. Если выражаться военными терминами, тогда получается, что нам прекрасно известны позиции «врага», — заявил он.

Также Александр Бужорян отметил, что «у ЛДПМ есть активная фракция в парламенте, которая как никогда ранее может представлять волю народа в законодательном органе». «Также депутаты от ЛДПМ будут теми, кто с трибуны парламента будут информировать граждан и внешних партнеров о злоупотреблениях власти в ходе подготовки к выборам», — заявил он.

Вице-председатель ЛДПМ добавил, что «у нас есть парламентская фракция, и это означает, что мы сможем выдвигать членов в избирательные советы». «Какой смысл побеждать в выборах, если твои голоса будут похищены?

Чтобы этого не произошло, мы делегируем в избирательные органы людей, которые наблюдали уже за ходом 3-4 выборов, у нас есть на местах такие люди. Еще у нас есть очень много порядочных и уважаемых людей на местах, которые в контексте одномандатного голосования могут составить серьезную конкуренцию кандидатам от ДПМ и ПСРМ», — заявил Бужоряну.

«Из всего вышеизложенного можно легко сделать вывод, что лучше для правых партий: объединить свои силы или пойти поодиночке», — добавил вице-председатель ЛДПМ.

Андриана Кептине