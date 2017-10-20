Кому выгоден провал референдума Анти-Киртоакэ?

Ряд партий призвали жителей столицы бойкотировать референдум анти-Киртоакэ, который запланирован на 19 ноября. Среди них Демократическая партия Молдовы (ДПМ), Либеральная партия (ЛП), партия «Действие и Солидарность» (ПДС), партия «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) и др.

В связи с этим возникает вопрос: Кто выиграет от провала референдума? А чтобы ответить на этот вопрос, следует попытаться проанализировать ситуацию с точки зрения каждой из крупнейших партий.

ДПМ. Несомненно, провал референдума выгоден ДПМ. Дорин Киртоакэ и впредь останется отстраненным от должности, а ДПМ продолжит контролировать примэрию и все административные ресурсы столицы, как оно происходит на данный момент.

ЛП. Некоторые думают, что провал референдума станет победой либералов. Это не совсем так. Скорее, либералы проиграют, если референдум провалится. В таком случае Киртоакэ и впредь будет заложником своей должности и не сможет ни вернуться в примэрию, ни решить свои проблемы с правосудием.

ПСРМ. У этой партии предельно ясная цель – устранение Киртоакэ посредством референдума. Все остальное социалистам не выгодно.

ПДС. Несмотря на бойкотирование референдума, ПДС выгодней, если референдум состоится, и Киртоакэ будет отстранен от должности. Так не только примэрия освободится от контроля ДПМ, но и появятся реальный шанс, чтобы представитель этой партии ее возглавил. А это крайне важно, в том числе в связи с предстоящими парламентскими выборами.

ППДП. В этой партии считают, что граждане сами должны решить судьбу города, поэтому воздерживаются от призывов в связи с референдумом. Но ППДП заинтересована в том, чтобы Киртоакэ был отстранен от должности столичного примара. Как и в случае с ПДС, представитель ППДП вполне может занять его место.

В том, чтобы референдум состоялся, заинтересованы и такие партии как «Наша Партия», Партия коммунистов и ряд других политформирований. Им тоже не нравится, что ДПМ контролирует примэрию, держа Киртоакэ под арестом. Досрочные выборы в столице, несомненно, открыли бы некоторые перспективы для этих партий.

Итак, вывод один: провал референдума анти-Киртоакэ на 100% выгоден демократам и в некоторой степени либералам. Остальным, даже если они не заявляют об этом открыто, выгодно, чтобы плебисцит состоялся, и чтобы Дорин Киртоакэ был отстранен.

Думитру Спэтару