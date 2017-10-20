Упрощена процедура получения документов, удостоверяющих личность

Правительство внесло поправки в Регламент о выдаче документов, удостоверяющих личность, ввиду упрощения процедуры их получения.

В частности, при оформлении документов гражданам больше не придется предоставлять акты гражданского состояния, поскольку вся необходимая в этом смысле информация будет содержаться в Регистре населения и других регистрах.

Кроме этого, не потребуются и документы, подтверждающие право собственности на жилье, так как эти данные отражены в Регистре недвижимого имущества. В то же время гражданин сможет обладать двумя паспортами при условии, что данные в них будут идентичными.

Внесенные изменения также предусматривают возможность оплаты тарифов и услуг путем электронных инструментов без необходимости предъявления доказательства в печатном виде.