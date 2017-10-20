Отказ России от выполнения решений ЕСПЧ является нарушением права на образование в приднестровском регионе, мнение

Отказ России от выполнения решений ЕСПЧ, касающееся румынских школ на левом берегу Днестра, является непрерывным нарушением права на образование. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Директор программ Ассоциации Promo-LEX Павел Постикэ заявил, что на протяжении многих лет представители Российской Федерации обещали решить проблему, но все осталось на уровне заявлений. „Пока не будут выполнены пункты постановления, нарушение права на образование для этих детей продолжается ”, - сказал директор Promo-LEX.

Для исполнения данного решения нужна политическая воля в Москве. „К сожалению, нет ни желания, ни воля”, - отметил Павел Постикэ. По его словам, на данный момент есть 4-5 постановлений, касающихся жителей приднестровского региона, которых Россия не выполняет. „Даже если количество дел возрастает, даже если давление со стороны международных структур растет в отношении российских властей, к сожалению, они не предпринимают никаких эффективных мер для выполнения этих решений”, - заявил Павел Постикэ.

Директор Лицея им. Штефана чел Маре из Григориополя Элеонора Черкавски отметила, что учащиеся едут на правый берег Днестра, чтобы учиться в румынских школах, а она делает все для того, чтобы государство Республика Молдова существовало и на левом берегу Днестра. „Мы беззащитны. Мы чувствуем себя там пушечным мясом. Если захотят приднестровцы получить что-то от Республики Молдова, то нас там могут использовать”, - сказала директор.

В 2012 году ЕСПЧ признал Российскую Федерацию как ответственную за нарушение права на образование в восьми школах с преподаванием на румынском языке в восточных районах Республики Молдова. Решение основано на том, что Россия сохраняет свои войска на территории, контролируемой сепаратистским режимом, вопреки воле конституционных властей.