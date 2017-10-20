Траян Бэсеску: Моя роль в молдавской политике убедить граждан поддержать объединение

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что его роль в молдавской политике, как почетного председателя Партии национального единства (ПНЕ) в том, чтобы убедить как можно больше граждан поддержать объединение двух румынских государств, Румынии и Республики Молдова. Выступая в четверг, 19 октября, в рамках заседания пресс-клуба с румыноговорящими журналистами, Траян Бэсеску подчеркнул, что только объединение с Румынией может приблизить Республику Молдова к Европейскому союзу, передает IPN.

Траян Бэсеску заявил, что накопил богатый политический опыт, имея за спиной два мандата генпримара Бухареста, два мандата президента Румынии, а так же мандаты министра транспорта в пяти правительствах, и этот опыт может быть полезным для Республики Молдова. „Я приложу все усилия, чтобы убедить граждан в том, что объединение необходимо. Я намерен развивать активность в Республике Молдова, это вопрос совести. Я не хочу должностей в Республике Молдова”, - отметил Траян Бэсеску.

Он заявил, что Республика Молдова поставлена перед проблемой выбора между востоком и западом, и западный вариант является выбором граждан, а восточный – Партии социалистов, близкой главе государства, Игорю Додону, который использует, в интересах кого-то, недовольство тех, кто пострадал от переходного периода. Траян Бэсеску отметил, что аргументы пророссийских сторонников о том, что интеграция в Евразийский союз является единственным вариантом для развития Республики Молдова, не имеют основ.

Бывший президент Румынии заявил, что географическое расположение Республики Молдова и молдавская культура несовместимы с евразийским пространством, к которому тяготит глава государства. „Только наивность может заставить нас думать, что Евразийский союз может спасти нас. Не имеет перспектив ни для безопасности государства, не для процветания граждан. Единственное жизнеспособное решение-это объединение. Будучи членом НАТО, Румыния будет генерировать для общего пространства безопасность, а будучи членом ЕС, будет генерировать процветание”, - сказал Траян Бэсеску.

По словам Траяна Бэсеску, в случае объединения двух государств, проблема, связанная с приднестровским регионом, может быть решена путем переговоров с Российской Федерацией и Украиной. Еще одной проблемой, считает Траян Бэсеску, является местная децентрализация, которая в Румынии является более продвинутой, система оплаты труда и пенсий, которая должна быть сбалансирована и скорректирована, и эти процессы предполагают огромные затраты. Чем больше затягивается объединение, сказал бывший президент Румынии, тем больше расходы, потому что две страны развиваются в разных условиях.

Говоря о европейской перспективе Республики Молдова, бывший румынский лидер заявил, что приоритеты расширения ЕС ориентированы на балканскую зону, и в ближайшие 15-20 лет не будет никакой цели расширения с Республикой Молдова. „Восточная граница ЕС находится на реке Прут. Республика Молдова имеет самое большее шанс остаться с Соглашением об ассоциации”, - сказал Траян Бэсеску, заявив, что кратчайший путь в Брюссель ведет через Бухарест.

Отвечая на вопрос о возможном участии в объединении проевропейских сил Молдовы в преддверии парламентских выборов 2018 года, Траян Бэсеску сказал, что его целью является поддержать создание унионистской партии, но проевропейские силы не исключаются из возможного сотрудничества. Однако большой проблемой политиков, продвигающих европеизацию, это их честность, в которую он не уверен. В связи с этим, самой большой проблемой для Траяна Бэсеску является лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, которому не хватает доверия, когда дело доходит до объединения проевропейских и унионистских сил. „Я без проблем могу говорить с Майей Санду, с Андреем Нэстасе, но для меня Влад Плахотнюк никогда не будет партнером по диалогу”, - сказал в заключении Траян Бэсеску.