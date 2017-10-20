Думитру ПУЛБЕРЕ:«Произошла узурпация власти – одно из самых тяжких уголовных преступлений, не имеющее срока давности»

Николай Менюк

Народ отстранен от принятия решений, с 2000 года в стране не было ни одного всенародного референдума

С приходом к власти проевропейского альянса понятия закона и демократического правого государства в Молдове обесценились, сплошь и рядом подминаются конституционные и законодательные нормы, с каждым годом все больше накаляется социально-политическая обстановка в стране, считает экс-председатель Конституционного суда Думитру Пулбере.

Кого представляют «представительные органы»?

«Один из основных конституционных принципов, который постоянно нарушается, - суверенитет и власть народа, - высказал свою точку зрения авторитетный эксперт в области конституционного права. - Он был заложен во главу угла при принятии Конституции РМ в 1994 году. Она на тот период была одна из лучших на постсоветском и даже европейском пространстве. Это достаточно серьезный вопрос, который в последнее время бурно обсуждается».

Главный недостаток главного документа страны, на который Пулбере обращал внимание при разработке и принятии Конституции, - неопределенностьво второй статьи, где говорится о том, что «национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в формах, определенных Конституцией». Расплывчатый термин «через представительные органы» и отсутствие детального разъяснения о суверенитете и власти народа в других статьях Конституции практически не позволяет народу напрямую принимать участие в решении важных для страны вопросов.

«В других статьях главного документа страны о суверенитете народа и том, что ему принадлежит вся власть в стране, не говорится, - отметил экс-председатель КС. - Для меня ясно как божий день, что все происходящее в стране должно происходить по воле народа. У нас же власти злоупотребляют этим термином, вспоминая о народе перед выборами. Я выяснил, что злоупотребления начались с 2000 года, когда произошло изменение формы правления с президентской на парламентскую».

В 2000 году парламент загнал Молдову в капкан

Президентскую форму правления Пулбере считает наилучшей для нас: «Еще в 1998 году, когда в качестве кандидата в депутаты я встречался с избирателями, говорил о ее преимуществах, в том числе и для решения приднестровской проблемы», - пояснил он свою позицию в ходе передачи Юрия Рошки «Мегафон» на телеканале НТВ Молдова.

«У нас в 2000 году произошла ошибка, были урезаны полномочия президента, - сказал Пулбуре. - В прошлом году их еще больше урезали, лишив главу государства права назначать генпрокурора, руководителей силовых структур и т.д.. Для проведения этих изменений необходимо было провести референдум, чтобы узнать мнение народа. В Конституции говорится о праве народа выступать с инициативой изменения Основного Закона. В то же время народ поставлен в такие условия, что практически не может ничего организовать для изменения Конституции. А вот треть депутатов имеет право выступить с этой инициативой. Такие же полномочия недавно предоставили правительству».

«Я предупреждал тогда с трибуны парламента, что за изменением формы руководства - капкан, из которого будет трудно выбраться, - сказал экс-председатель КС. – Изменение формы руководства страной необходимо было проводить при помощи всенародного референдума. Проконсультироваться с народом по такому важному вопросу – фундаментальный момент. Сейчас народ Молдовы полностью отстранен от участия в принятии важных решений. В будущем у нас есть два пути соблюдения той самой статьи Конституции, в которой говорится о суверенитете и власти народа. Либо в КС обратится группа депутатов или часть гражданского общества с просьбой разъяснить вторую статью. Либо законодатели выступят с законодательно аргументированной инициативой о необходимости изменить Конституцию в этой части. Представительные органы, о которых говорится в Конституции, - правительство и парламент - должны проконсультироваться с народом по такому важному вопросу. Между тем с 2000 года в стране не было ни одного всенародного референдума. В 2010 году он был признан не состоявшимся: люди не понимали, чего от них хотят услышать, некоторые партии заявили о бойкоте, что окончательно запутало избирателей. Остальные провести не разрешили».

Молдаване потеряли доверие к чиновникам с двойным гражданством

Пулбере согласился с мнением Рошки о том, что с 1998 года у нас, как и в Румынии и на Украине, установилась двуглавая полупрезидентская власть, при которой возникают ситуации, когда неясно, кто и в каких случаях имеет право принимать то или иное решение.

«Молдова нуждается в политическом консенсусе между ветвями властями для того, чтобы добиться стабильности, - сказал Пулбуре. - Конституция должна стать самым стабильным документом, в котором оговариваются полномочия президента, парламента, правительства, судебной власти и .д.. Так должно быть в демократическом государстве. У нас же в парламенте одна власть принимает один закон – потом приходит другая и заменяет его другим, более удобным для нее. Так, к примеру, было с законом о двойном гражданстве. При коммунистах запретили руководителям парламента, правительства, силовых структур, КС, СП и ряда других госструктур иметь двойное гражданство. С приходом проевропейского альянса закон аннулировали. Руководители РМ потеряли доверие своих граждан, сомневающихся в искренности того же премьера, председателя КС, руководителя СИБа или министра обороны: они принимают присягу и клянутся защищать национальные интересы с молдавским паспортом в одном кармане и с иностранным - в другом. Молдаване не верят, что чиновники будут отстаивать их интересы в случае возникновения спорных ситуаций со страной, гражданином которой эти чиновники являются.

С приходом новой власти может поменяться законодательство в любой сфере. Но законы должны работать вне зависимости от того, кто у власти. Никто не спорит, что можно вносить некоторые изменения и дополнения, но нельзя каждый раз все менять».

Судьи прогнулись под режим

Разговор зашел и о разрастающемся до опасной пропасти конфликте между Игорем Додоном, спикером и премьером, в котором Конституционный суд поддерживает только одну сторону.

Рошка, который был депутатом четырех созывов, отметил, что до прихода к власти проевропейского альянса также возникали конфликты между ветвями власти, с которыми разбирался КС: «И при Снегуре, и при Лучинском, и при Воронине депутаты и президенты не раз обращались в КС, и никто из нас не знал о том, какое решение будет принято. Сейчас решения КС стали предсказуемыми, все зависит от того, кто обратился».

«С появлением в 2009 году института временно исполняющих обязанности президента ситуация с принятием решений КС коренным образом изменилась, - сказал Пулбуре, вспомнив историю своего снятия с должности председателя ВСП. – В парламенте тогда долгое время никак не могли договориться об избрании главы государства, эту должность временно исполнял Гимпу. Согласно Конституции, если в течение двух месяцев президент не избирается, парламент распускается и назначаются новые выборы. Гимпу, будучи спикером парламента, исполнял и обязанности главы государства. КС признал нарушение Конституции, добавив к пункту статьи о сроках избрания вакантной должности через запятую слова, смягчающие затягивание: «в разумные сроки». Ситуация не изменилась: депутаты по-прежнему не могли договориться. Два года такой позиции Гимпу уже никак нельзя было считать разумным сроком. Международные авторитетные организации, в том числе ВКСЕ, молчали. Будучи председателем КС, на одном из телеканалов я сказал, что парламент нарушил Конституцию, после 28 сентября 2011 года стал нелегитимным и его необходимо распустить. Моментально все засуетились и нашли возможность избрать главой государства Тимофти. Вскоре меня убрали из КС, назначив на мое место Тэнасе. Когда один из журналистов поинтересовался моим самочувствием, я ответил, что чувствую себя человеком с чистой совестью.

С тех пор КС покорно исполнял все пожелания власти, которая подмяла под себя все госструктуры, в том числе силовые и судебные. Произошла узурпация власти – одно из самых тяжких уголовных преступлений, не имеющее срока давности. Рано или поздно виновные будут привлечены к ответственности. Это касается всех, в том числе и тех, кто по приказу боссов попирал Конституцию и законы».

Власть ждет народных волнений?

Вернувшись к теме углубляющегося конфликта между президентом и правящей властью, Рошка попросил Пулбуре прокомментировать слухи о возбуждении уголовного дела против президента и инициирования его снятия с должности. Насколько реальны эти угрозы?

«Как юрист никаких юридических оснований для открытия уголовного дела против президента, не вижу, - ответил экс-председатель КС. – Не думаю, что дойдет до уголовного преследования. Если все же предположить, что это произойдет, все может закончиться волнениями, что крайне опасно. Не исключаю, что степень опасности не осознается».