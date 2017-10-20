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Спорт
В 10 крупнейших селах страны под патронатом президента стартовали работы по возведению спортивных комплексов
20.10.2017

Глава государства Игорь Додон провел рабочее заседание в связи с ходом выполнения национального проекта по строительству 300 спортивных комплексов в сельских населенных пунктах Молдовы.

Реализация проекта проходит под эгидой Президента РМ, в рамках Национальной Кампании «Iubesc Moldova».

— Согласно информации, представленной ответственными за проект, был налажен контакт с местными органами и работы начнутся в 10 крупнейших селах, за исключением села Пересечина Оргеевского района, примар которого отказался от строительства спортивного комплекса, мотивируя отказ тем, что жители села не нуждаются в подобном спортивном комплексе. В связи с этим, было принято решение о передаче данного права селу Сипотень Каларашского района, где люди с радостью приняли предложение. Таким образом, команда по проектированию и строительству спортивного комплекса посетит данное село, — уточнил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства напомнил, что 300 спортивных комплексов будут построены в течение трех лет, а деньги на реализацию проекта поступят за счет внешних источников, а не из государственного бюджета.

Первыми 10 населенными пунктами стали: 1. Конгаз, Гагаузия; 2. Костешть, Яловены; 3. Кэрпинены, Хынчешты; 4. Копчак, Комрат; 5. Баурчи, Комрат; 6. Бэчой, Кишинев; 7. Коржеуцы, Бричаны; 8. Трушены, Кишинев; 9. Пелиния, Дрокия; 10. Сипотень, Калараш.


 
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