Идет оцифровка уголовных дел

Почти 10 тысяч уголовных дел переведены в Молдове в электронный формат за последние четыре месяца.

Оцифровка этих материалов стала возможной после запуска с 1 июля автоматизированной информационной системы "Уголовные расследования: E-дело". Она разработана и внедрена специалистами эстонской компании Andmevara, специализирующейся на ИТ-решениях для госучреждений.

Стоимость проекта - 95 тысяч долларов, их предоставил Евросоюз в рамках проекта реформирования системы правосудия РМ.

Переведенные в электронный формат 9970 уголовных дел содержат материалы о нанесении ущерба государственному бюджету на 441 миллион лей. Оцифровывание дел обеспечивает безопасный доступ к их данным и позволяет прокурорам более эффективно управлять материалами, упрощает сбор статистической информации, автоматизирует внутренние процедуры расследований. Новое программное обеспечение охватывает все стадии уголовного преследования проводимые прокурором, серьезно снижает эффект коррупционного воздействия.