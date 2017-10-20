Интервью Гражданство Молдовы для иностранцев взамен на инвестиции в размере о 100 тыс. евро Молдова изменила закон о гражданстве, разрешив его получение иностранным гражданам взамен на их инвестиции в молдавскую экономику в размере 100 тыс. евро и выше. Такое привлечение инвестиций вызвало неоднозначную реакцию в обществе, в котором есть сторонники и противники предоставления гражданства иностранцам за деньги. Корреспондент агентства «ИНФОТАГ» Юлиана ЧЕБОТАР побеседовала с министром юстиции РМ Владимиром ЧЕБОТАРЬ, который рассказал о целесообразности закона в молдавском государстве.



Часть I. Привлекательность РМ с ее возможностями на двух рынках – ЕС и СНГ



«И.»: Господин министр, как вы думаете, кто те люди, которые хотели бы инвестировать 100 тыс. евро в экономику РМ в обмен на получение молдавского гражданства?



В.Ч.: Не стоит забывать, что Молдова находится на очень интересной географической границе, присутствуя на рынке СНГ, многообещающем в среднесрочный и долгосрочный период времени динамичное развитие. Исходя только из этих соображений, эта перспектива была бы интересна для деловых людей и с Востока, и с Запада.



«И.»: Чем, на ваш взгляд, Молдова привлекательна для людей, которые приняли бы ее гражданство?



В.Ч.: Молдова привлекательна, прежде всего, своим особенным географическим расположением, так как она может предложить доступ к двум крупным рынкам - либо на рынок СНГ, либо на рынок Евросоюза, который является самым большим рынком по объему осуществляемых покупок с учетом полумиллиарда его населения.



«И.»: Какие риски ни в коем случае не стоит упускать из виду в этом полезном, на первый взгляд, решении о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции для развития экономики?



В.Ч.: На данный момент мы не видим определенных рисков, которыми нельзя было бы управлять. Давайте не будем забывать, что мы - не первые и не последние среди стран, кто пошел на принятие такого закона. Большинство стран, включая и государства-члены Евросоюза, проводят такую политику и привлекают людей, инвестирующих большие средства в их страну. Если все вокруг хотят привлечь в свою экономику граждан с хорошей экономической репутацией, то я не понимаю, почему Молдова не может привлечь такого рода инвестиции.



«И.»: Существуют ли в министерстве прогнозы о том, сколько людей и из каких стран могут стать потенциальными обладателями гражданства Молдовы, согласно этому закону?



В.Ч.: Я считаю, что есть достаточно много таких людей. Мы уже обсудили этот вопрос на местном и международном уровне, и можем говорить о проявленном интересе к нашей стране. Мы не сосредотачиваемся на каком-то конкретном регионе.



«И.»: Наверняка министерство юстиции изучало практику и опыт других стран. Что показывают результаты применения ими аналогичного законодательства?



В.Ч.: Многие государства смогли привлечь миллиардные инвестиции, некоторые страны, к примеру, Болгария, смогли привлечь сотни миллионов евро. Мы рассчитываем, что у нас может быть такой же результат, как у болгар, но для РМ несколько сотен миллионов евро инвестиций в экономику могут стать очень хорошим катализатором ее развития.



Часть II. Происхождение инвестиций для гражданства – обязательно!



«И.»: Видите ли вы «конкуренцию» в плане стоимости гражданства, скажем, между Молдовой и Латвией, где для его приобретения иностранцам требуется 70 тыс. евро, что существенно меньше, чем в Молдове?



В.Ч.: Я должен признать, что это, конечно, является элементом конкуренции. Данный продукт конкурирует на свободном рынке, у него есть свои выгодные и менее выгодные стороны. Мы детально обсуждали этот вопрос в деловом сообществе, и я могу сказать, что у нашего продукта гораздо больше преимуществ и привлекательности, чем в странах Балтии.



«И.»: Куда и на что государство собирается тратить такого рода инвестиции?



В.Ч.: В первую очередь на то, что является наиболее важным для наших граждан, а именно - на создание новых рабочих мест, например в строительной сфере, поскольку сегодня она предоставляет наибольшее число рабочих мест и является сегментом с самым высоким потреблением, что весьма ощутимо стимулирует развитие экономики.



Речь также может идти о приобретении недвижимости и реализации проектов по водоснабжению сельской местности, прокладке канализации, капитальном ремонте дорог. По этим инвестиционным направлениям мы предложим невозмещаемый взнос, который должен целенаправленно использоваться для прокладки водопроводов и канализации.



Нами рассматривается также и третий компонент - покупка государственных ценных бумаг, которые будут выпущены на более выгодных условиях с учетом того, что РМ будет кредитоваться международными финансовыми учреждениями.



«И.»: Какой можно предполагать в реальности разницу между ожиданиями от этого решения и тем, что произойдет на самом деле в реальности?



В.Ч.: Безусловно, что может быть разница между ожиданиями и реальными результатами от применения закона на практике. Но, изучая практику действия закона в других государствах, мы видим, что между ожиданиями и реальностью слишком большой разницы быть не может.



«И.»: Насколько компетентные органы РМ в состоянии определить происхождение такого рода инвестиций в экономику республики?



В.Ч.: Для этого в законе четко указано, что необходимо продемонстрировать происхождение инвестиций в течение последних пяти лет. Это делается путем демонстрации документов за все эти годы, показываются полученные доходы, уплаченные налоги и все остальное, что необходимо в таких случаях.



Документация такого рода выдается государствами, чьими гражданами являются заинтересованные лица в получении молдавского гражданства. Нам придает уверенности то обстоятельство, что если со временем выяснится, что человек совершил нарушение, например, касающееся происхождения денег, то закон подразумевает лишение гражданства по причине предоставления ложной информации.



«И.»: Как может измениться экономика Молдовы, например, в ближайшие пять лет благодаря этому закону?



В.Ч.: Мы считаем, что она должна будет измениться в лучшую сторону, потому что дополнительные инвестиции, которые будут вложены в конкретные сектора экономики, принесут пользу людям и стране.



«И.»: Спасибо за интервью!

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