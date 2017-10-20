В партиях сливы, возвращенных до сих пор из России, не было выявлено несоответствий, НАБПП

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габерь отметил для IPN, что является абсолютно естественным, что некоторые фрукты имеют вредителей. Сливы, возвращённые до сих пор из Российской Федерации по причине обнаружения в них „восточной плодожорки”, которая является причиной карантина на территории этой страны, были проверены в Республике Молдова и небыли выявлены несоответствия.

„В этом году мы экспортировали в Европейский союз 14,7 тыс. тонн слив, практически во всех странах европейского сообщества, в Великобритании, Франции, Голландии, Румынии, Польши и Странах Балтии и не было нигде ни одного обвинения в несоответствии. Есть только со стороны Российской Федерации, потому что только у них этот вредитель является объектом карантина.

Может, был один червь в одной сливе, и они увидели его, как он вышел. Мы не хотим ставить под сомнение качество проверки российских экспертов, но для товара такого рода это естественное явление”, - сказал Георге Габерь.

Директор НАБПП заявил для IPN, что и партия сливы, возвращенная из Российской Федерации 17 октября, будет подвергнута проверке в соответствии с установленной процедурой. После этого, будет решен вопрос об использовании данной продукции. Сливы либо будут обработаны, либо, если не обнаружится вредитель, будут потребляться в свежем виде.

„В случае обнаружения вредителя во фруктах, в соответствии с международными нормами проводится окуривание, чтобы вредитель не оставался в живом состоянии. В данный момент, однако, не на всех пунктах въезда в Российскую Федерацию есть такие установки, поэтому товар возвращается”, - сказал директор НАБПП.

По его словам, роль агентства в том, чтобы контролировать качество продукции с момента создания плантации и до потребителя, и не только в том, что касается вредителей, карантинных объектов, но и параметров безопасности: уровень нитратов, остатки пестицидов и др. В прошлом году были проверены продукты питания, которые впоследствии были экспортированы на общую сумму в один миллиард долларов.

17 октября текущего года грузовик с 20 тоннами слив был возвращен в Республику Молдова из Российской Федерации, поскольку в них была обнаружена восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck). В начале сентября 19 тонн молдавских слив были возвращены из Брянской области из-за выявления тех же личинок. Грузовик с 20 тоннами слив был возвращен 29 сентября в Республику Молдова из Курской области Российской Федерации.

По данным Россельхознадзора, плоды были заражены восточной плодожоркой. Те же личинки были обнаружены специалистами Роспотребнадзора 2 августа в других 19 тоннах свежей сливы, которые должны были попасть в Курскую область. Фрукты были возвращены в Республику Молдова.

Георге Габерь