Закон что дышло - куда повернешь, туда и вышло

Конституционный суд своим решением, позволяющим назначить министра, судью, посла или промульгировать закон без согласия президента, фактически открывает Плахотнюку дорогу к захвату должности премьер-министра. Решение суда свидетельствует о том, что олигарх начал обкатывать схему, которая позволит ему захватить этот пост в обход Додона.

Плахотнюк, видимо, понимает, что после следующих парламентских выборов Демпартия может не получить большинство мест в высшем законодательном органе Молдовы. Поэтому он логично попытается воплотить свою заветную мечту стать начальником - занять пост премьер-министра - ещё при нынешнем составе парламента, где он сформировал большинство за счёт коммунистов и группы Лянкэ.

Решение Конституционного суда о том, что марионетка Плахотнюка - спикер Канду - будет утверждать назначение министров, если президент Додон дважды откажется это сделать, означает, что мини-олигарх начал реализовывать план воплощения своей мечты в жизнь.

Таким образом, человек, которого, согласно многочисленным исследованиям, не любит 92 процента населения Республики Молдова, скоро, вероятно, станет официально руководить исполнительной властью и навязывать нам свои взгляды на жизнь.

Президент института стратегических инициатив Андрей Попов в передаче «Popov + Boțan» на телеканале TV8 так прокомментировал события.

«У президента не было выбора. Он мог поднять ставки и ввязаться в реальную борьбу, для чего должен был спровоцировать свою отставку по Конституции. Он должен был сказать: «Раз вы хотите меня унизить, лишить всех полномочий, я вам не свадебный генерал, меня избирали люди, и я хочу, чтобы вы мне обрезали крылья и полномочия. Поэтому я не промульгирую законы, а вы инициируете процедуру импичмента».

Для большей части электората решение КС представляется как выгодное для Додона. Президент хочет, а ему не дают. Значит, он жертва этого нелюбимого режима и его нужно поддержать еще больше, дать ему рычаги или через парламентское большинство, которое он хочет получить после следующих парламентских выборов. Парадоксальным образом данная ситуация бесспорно в интересах Демпартии, которая получает механизм беспрепятственного продвижения своих решений. Но для президента не это важно. В принципе, как мне кажется, он, не имея желания или возможности противостоять этой системе и повести с ней реальную борьбу, выжидает или договорился с этой системой. Если бы у него остались эти полномочия, ему надо было бы оправдываться, почему он подписывает те или иные указы или законы. В данной ситуации с него снимается ответственность.

Он громко ставит ультиматумы, а потом люди видят, что у него нет желания или возможности реализовать ни одну из своих инициатив. Додон много раз говорил, что молдавские военные не поедут на учения НАТО, а они едут. Его каждый раз ставят на место. Его поведение можно сравнить с известной метафорой «Много лает, но не кусает».

На прошлой неделе Додон говорил о том, что будет добиваться 25 мест в парламенте по одномандатным округам для диаспоры и Приднестровья. В результате комиссия по созданию округов сократила их количество до пяти. Додон говорил, что ни он, ни социалисты не поддержат закон об изменении избирательной системы, если там не будет указан только один тур выборов по одномандатным округам. Не исключаю, что после создания округов Демпартия при помощи группы Лянкэ и Гилецкого не внесет через два-три месяца изменения в этот закон, касающиеся проведения двух туров голосования.

Демократы реально расчищают дорогу, чтобы принимать решения в обход президента, показывая, кто в доме настоящий хозяин».