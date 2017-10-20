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Спорт
„Шериф” завершил матч вничью с „Локомотивом”
20.10.2017

Тираспольский„ Шериф” завершил вничью третий матч подряд в групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Роберто Бордина добились ничейного результата, 1-1, в матче на своем поле с московским „Локомотивом”, передает IPN.

Гости забили первыми на 17 минуте, благодаря Антону Миранчуку, а Зиги Бадибанга восстановил равновесие на 31-й минуте. „Шериф” был близок к победе, но в конце матча вратарь Гильерме блестяще парировал удары.

„Мы провели хороший матч. Мы могли победить сегодня. Я рад, что нам удалось не повторить счет 0-1”, - заявил на пресс-конференции тренер „Шерифа” Роберто Бордин.

С таким же счетом 1-1 закончился и другой матч Группы F, между „Злин” и ФК „Копенгаген”. После трех этапов лидером остается „Локомотив”, с пятью очками. ФК „Копенгаген” и „Шериф” набрали по три очка и делят 2 и 3 место. 2 ноября „Шериф” и „Локомотив” встретятся уже в Москве.


 
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