Гуцу: Гамрецкий изменил свою фамилию, чтобы скрыться от полиции Италии

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Политика
Игорь Гамрецкий сменил фамилию, чтобы скрыться от итальянской полиции. Заявление было сделано Аной Гуцу во время телепрограммы Important на канале TVC21.
Ана Гуцу сообщила, что настоящая фамилия Гамрецкого - Стойков, передает agora.md.
По ее словам, Гамрецкий сменил фамилию, чтобы избежать преследований со стороны властей Италии.
Гуцу также рассказала, что Гамрецкий был начальником гаража парламента. Она сообщила, что уведомила Гимпу о своих подозрениях в отношении Гамрецкого и о том, что обладает информацией о его махинациях с бензином для парламента.
Также политик отметила, что Дорин Киртоакэ может выиграть на выборах 2018 года в определенном избирательном округе, если отстранится от либеральной партии и ее главы.
"Я бы приняла Киртоакэ в ряды партии "Национальное единство", - подчеркнула Гуцу.
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