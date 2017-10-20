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Политика
Гуцу: Гамрецкий изменил свою фамилию, чтобы скрыться от полиции Италии
20.10.2017

Игорь Гамрецкий сменил фамилию, чтобы скрыться от итальянской полиции. Заявление было сделано Аной Гуцу во время телепрограммы Important на канале TVC21.

Ана Гуцу сообщила, что настоящая фамилия Гамрецкого - Стойков, передает agora.md.

По ее словам, Гамрецкий сменил фамилию, чтобы избежать преследований со стороны властей Италии.

Гуцу также рассказала, что Гамрецкий был начальником гаража парламента. Она сообщила, что уведомила Гимпу о своих подозрениях в отношении Гамрецкого и о том, что обладает информацией о его махинациях с бензином для парламента.

Также политик отметила, что Дорин Киртоакэ может выиграть на выборах 2018 года в определенном избирательном округе, если отстранится от либеральной партии и ее главы.

"Я бы приняла Киртоакэ в ряды партии "Национальное единство", - подчеркнула Гуцу.


 
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