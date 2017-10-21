КС вынес заключение о ВРИО Президента при назначении министра обороны

Конституционный суд (КС) вынес свое решение в связи с запросом правительства о временном исполнении обязанностей президента при назначении членов правительства.

Как сообщает портал ТРИБУНА, согласно постановлению КС, обстоятельством, позволяющим временно исполнять обязанности президента при кадровых перестановках в правительстве, признан отказ главы государства выполнять свои конституционные полномочия согласно ст.91 Конституции Республики Молдова.

Также, согласно Постановлению КС, председатель парламента или премьер-министр Республики Молдова смогут издать указ о назначении министра обороны и принять у него присягу.

Данное заключение окончательное и обжалованию не подлежит.

Советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский, который представлял президента Республики Молдова в отношениях с парламентом и правительством, осудил решение КС.

«Цирк продолжается. Роли были распределены и сыграны. Мы не можем понять, как КС в случае Влада Филата решил, что кандидаты на высочайшие государственные должности, в отношении которых есть подозрения в коррупции, не могут быть снова назначены, а сегодня они приняли эту кандидатуру, хотя насчет Еуджена Стурзы есть сомнения.

Мы не понимаем, как человек, не имеющий ничего общего с Министерством обороны, может возглавить военное ведомство страны», — заявил Лебединский.

Андриана Кептине