Референдум по отстранению главы государства даст отрицательный результат

Так как президент был избран прямым народным голосованием, единственным конституционно обоснованным способом его отстранить является референдум. Референдум по вопросу отстранения главы государства может дать отрицательный ответ. Социологические исследования указывают на то, что Игорь Додон пользуется большой популярностью. Об этом пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш, комментируя возникший на днях конфликт между президентом и властью.

«Как как я и предполагал, политический класс Республики Молдова вернулся в прошлое: конфликт между институтом президента и парламентом уже возникал. В 1999-2000 гг. президент Лучинский также хотел расширения полномочий, но парламент отказал ему в этом, а 5 июля 2000 года молдавский законодательный орган ввел парламентское правление.

Было ясно, что возвращение к прямому избранию президента повлечет за собой споры о полномочиях главы государства. Игорь Додон заявил, что «Молдова должна скорее перейти к президентской форме правления», — отмечает Никитуш.

Журналист спрашивает, может ли произойти то, о чем говорил Игорь Додон, и приходит к выводу, что теоретически да. «Законный способ ввести президентское правление – изменение Конституции, а для этого необходимы 2/3 голосов депутатов. Несмотря на популярность Додона, сложно себе представить, что у социалистов будет необходимое количество голосов для ввода президентского правления», — отмечает Виктор Никитуш.

Кристина Пендя