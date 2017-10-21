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Да, сказанное платформе "ДА", которое не совсем ДА
21.10.2017

Пытаюсь понять, что это было за объявление, с которым партия «Действие и Солидарность» (ПДС) выступила на этой неделе, и из которого ясно, что еще «7 октября на Национальном политсовете партии была подтверждена готовность участвовать в следующих парламентских выборах совместно с партией «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП)». Все СМИ поняли, что ПДС, в ответ на повторное предложение ППДП создать совместную стратегию и команду, в том числе на предстоящих парламентских выборах, ответила ДА. Но, мне показалось, что это ДА ПДС было сказано не совсем внятно, как-то внатяжку, и вряд ли может быть расценено как твердый утвердительный ответ.

Во-первых, меня удивило то, что о таком важном решении ПДС сообщила лишь спустя девять дней со дня принятия. Во-вторых, меня удивило, что ПДС заявила о том, что партия «проинформировала своих партнеров о готовности баллотироваться по единому списку», а после заседания НПС ПДС некоторые представители ППДП говорили о том, что совместное участие по единым спискам была их инициатива, а в ПДС должны были все выяснить, и как можно скорее дать свой ответ.

Получается, что «информирование партнеров» произошло не как следует, или вообще не произошло. В-третьих, нельзя не обратить внимания и на реакцию лидера ППДП Андрея Нэстасе после обнародования решения ПДС. Среди прочего, он отметил: «Наш призыв к единству, адресованный всем эмергентным политическим силам, требует ответственного подхода, взаимоуважения к потенциальным партнерам, и самое важное, уважения к нашим гражданам, которые по горло сыты заявлениями и сообщениями о результатах опросов, о механизмах и алгоритмах распределения, после которых не следуют конкретные действия». Иными словами, это заявление можно считать доказательством того, что далеко не все между ПДС и ППДП так гладко, даже если ПДС сообщила о своем решении.

Из всего этого можно сделать некоторые выводы. Вывод первый – ПДС была вынуждена выступить с этим сообщением из-за растущего давления на партию. С одной стороны, представители ППДП все чаще упоминали о том, что у них пока нет ответа ПДС. С другой стороны, СМИ и некоторые аффилированные власти формировщики общественного мнения  широко спекулировали на том, что ПДС и ППДП не могут прийти к согласию, и что между ними есть какие-то разногласия. Вместе с тем, некоторые политические аналитики все чаще отмечали, что затягивание объединения оппозиционных партий вредит европейскому курсу страны, поэтому можно предположить, что этим объявление в ПДС просто хотели ослабить давление общественности.

Вывод второй – ПДС уже сейчас пытается установить свои правила игры, и ППДП, похоже, это не нравится, а это, в свою очередь означает, что решение ПДС никак ситуацию не изменило. ПДС заявляет, что «конкретный механизм составления списков будет установлен ближе к выборам», а мы прекрасно знаем, что обычно, большинство переговоров по вопросам объединения разнообразных политических сил в Молдове проваливаются именно из-за этих списков. Если ПДС и ППДП хотели бы идти дальше вместе, им следовало бы все обговорить заранее. Сейчас ПДС также говорит о «создании совместной комиссии по отбору кандидатов, членами которой будут и представители гражданского общества, которые обеспечат включение в списки самых достойных и неподкупных кандидатов».

Хорошо, что ПДС ставит вопрос о неподкупности кандидатов, но плохо, что пытается привлечь к этому гражданское общество. Большая часть гражданского общества уже скомпрометировала себя тем, что дали правоцентристским проевропейским оппозиционным партиям (ПДС, ППДП и ЛДПМ) вовлечь себя в антиправительственное протестное движение. Не знаю, зачем ПДС вовлекать в политику гражданское общество и уничтожать и те крупицы доверия, которые еще остались по отношению к нему. Все эти вещи ПДС и ППДП должны обсудить между собой, а гражданское общество пусть занимается своими делами. Кроме того, есть много вопросов и в связи с намеком Андрея Нэстасе на результаты опросов. Не знаю, является ли такой подход верным. Во-первых, потому что в Молдове результаты большинства опросов очень сомнительны, а во-вторых, частью нынешнего своего рейтинга Майя Санду и ПДС обязаны именно тому, что Андрей Нэстасе и ППДП сделали шаг назад на президентских выборах, а потом послушно «несли шлейф» лидера ПДС.

Все это наводит нас на мысль, что это ДА, сказанное ПДС ППДП, не совсем ДА. Скорее, это НЕТ, причем НЕТ запоздалое. Что-то вроде: «Продолжайте идти у нас за спиной, не мешайте нам, а напротив, помогите, чем можете, а в нужный момент мы сообщим вам, на каких условиях мы можем согласиться на сотрудничество с вами. Если согласитесь – хорошо, если нет – до свидания».

Такая позиция полностью невыгодна не только ППДП, но и всему правому проевропейскому крылу Молдовы, потому что ПДС не способна самостоятельно получить власть в государстве. Поэтому этой партии следует уже сейчас договориться с ППДП, обговорив все условия, или позволив ППДП идти своей дорогой.

Действуя самостоятельно и развиваясь, ППДП увеличит шансы на проевропейскую власть в Молдове, а идя в тени ПДС, или оказавшись брошенной ПДС в последний момент, ППДП сможет лишь добавить несколько мандатов к также немногочисленным мандатам ПДС, а для проевропейского электората Молдовы это не будет иметь уже почти никакого значения.

Думитру Спэтару 


 
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