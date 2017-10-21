Решение КС о назначении министра обороны находится в конституционных пределах, есть и другое мнение

Решение Конституционного суда о назначении министра обороны председателем Парламента или премьер-министром является конституционным. В данном случае президент Игорь Додон, отказавшись подписывать указ о назначении Еуджена Стурза на данную должность, злоупотребил властью. Заявления были сделаны в ходе телепередачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Заместитель директора Института правовых и политических исследований Академии наук Виктор Жук сказал, что раcпоряжения, предоставленные Высоким судом, являются абсолютно в пределах конституционности и отражают высокую степень мастерства магистратов. ,,Президент Республики Молдова не был отправлен в отставку, не был отстранен в результате импичмента, но был объявлен неспособным выполнять свои обязанности в связи с назначением министра обороны Еуджена Стурза. Это абсолютно особый случай и не касается других случаев, которые могут возникнуть в институциональном споре между Правительством или Парламентом, с одной стороны, и президентом, с другой”, сказал Виктор Жук.

Политолог Анатол Цэрану сказал, что этот конфликт между президентом и властями был изобретен. Высокий суд еще в начале 2017 года высказал мнение, которым облегчил положение президента в вопросе назначения на должность министра обороны, отметил, что президент имеет возможность один раз отклонить предложение правительства. ,,Президент Игорь Додон злоупотребил властью. Он присвоил себе право, которого у него нет. Отказавшись во второй раз подписать решение Правительства, он практически присвоил себе право, которого у него нет. И тогда я задаюсь вопросом, кто узурпировал власть?”, сказал Анатол Цэрану.

Конституционный суд постановил в пятницу, 20 октября, что председатель Парламента или премьер-министр временно исполнят обязанности президента страны для издания указа о назначении министра обороны. Учитывая, что президент категорически отказался выполнить конституционную обязанность назначить повторно выдвинутую кандидатуру премьер-министром на должность министра обороны, он временно не в состоянии выполнить свои обязанности, что оправдывает учреждение института временного исполнения обязанностей президента для обеспечения выполнения этого конституционной обязанности.

Конституционный суд превысил конституционные рамки

Нынешний состав Конституционного суда превысил конституционные рамки. Он не должен был принять решение о временном исполнении председателем Парламента или премьер-министром обязанностей президента страны для издания указа о назначении министра обороны. Заявления были сделаны в ходе телепередачи ,,Главный вопрос” на телеканале НТВ в Молдове, передает IPN.

Депутат от ПСРМ Влад Батрынча сказал, что этот Конституционный суд превысил конституционные ограничения и правовые нормы. Судьи продемонстрировали, что они служат Демократической партии, что они политически контролируются. ,,Эти люди переписывают текст Конституции, они делают некоторые претенциозные выводы, основанные на некоторых преамбулах, которых нет в высшем законе”, отметил Влад Батрынча.

Политолог Зураб Тодуа сказал, что своим решением Конституционный суд усугубил ситуацию и привел к дальнейшему тупику в отношении назначения министра обороны. По мнению политолога, Суд не должен заниматься этим. ,,Конституционный суд в других государствах не толкует Конституцию, он не принимает решений, которые заменяют или дополняет высший закон в некоторых местах, везде Высокий суд просто проверяет соответствие законопроектов, принятых Парламентом, тексту Конституции”, подчеркнул Зураб Тодуа.

Конституционный суд постановил в пятницу, 20 октября, что председатель Парламента или премьер-министр временно исполнят обязанности президента страны для издания указа о назначении министра обороны. Учитывая, что президент категорически отказался выполнить конституционную обязанность назначить повторно выдвинутую кандидатуру премьер-министром на должность министра обороны, он временно не в состоянии выполнить свои обязанности, что оправдывает учреждение института временного исполнения обязанностей президента для обеспечения выполнения этого конституционной обязанности.