«В парламенте у противников Додона найдется достаточно голосов для запуска процесса импичмента, но затем процесс выходит из-под контроля власти»

19 октября правительство обратилось в Конституционный суд с просьбой констатировать наличие обстоятельства, обосновывающих временное исполнение обязанностей президента и установление этой должности с целью обеспечить осуществление конституционных обязанностей в виде утверждения кандидата, предложенного премьер-министром на пост министра обороны.

За два до этого 17 октября Конституционный суд постановил, что президент вправе проверить на соответствие должности кандидата, предложенного премьером, но не может наложить вето на предложение главы кабмина.

О том, какие события могут последовать за решениями КС и почему власти опасаются импичмента президента и внеочередных парламентских выборов, «Молдавским ведомостям» рассказал политолог Эрнест Варданян.

- Будут ли решения КС, связанные с отказом президента промульгировать тот или иной закон парламента, носить постоянный характер?

- Судя по решению КС от 17 октября и исходя из пояснений юристов, можно предположить, что правительство будет обращаться в суд всякий раз, когда президент откажется подписывать тот или иной законопроект или назначать министра.

Создавшаяся ситуация абсурдна и нелепа с политической точки зрения. С одной стороны, решение КС фиксирует прецедент невыполнения президентом своих обязанностей («невозможность выполнения»). Это дает основания задействовать Ст. 91 Конституции: «Если должность Президента Республики Молдова становится вакантной либо если Президент отстранен от должности или временно не может исполнять свои обязанности, временное исполнение его обязанностей возлагается на Председателя Парламента или Премьер-министра в указанной последовательности».

Однако ни в Конституции, ни в решении КС от 17 октября не поясняется, насколько временным может быть это исполнение обязанностей спикером или премьер-министром.

С другой стороны, правительство 19 октября обратилось в Конституционный суд с запросом, подчеркивая, что «необходимо временное исполнение обязанностей президента не на какой-то период времени, а для определенной цели – назначения министра обороны». Сама формулировка вызывает удивление: получается, что временное исполнение обязанностей становится уже не временным, а каким-то одноразовым.

Сказать, что это странное толкование Конституции, - значит не сказать ничего. Данный подход открывает возможности как для своевольной интерпретации Основного закона, так и для злоупотребления полномочиями правительства.

- Почему власти не объявляют импичмент президенту? Или все же объявят?

- Импичмент президенту – сложная и долгосрочная процедура, хотя я не берусь утверждать, что эта цель недостижима.

В парламенте у противников Додона найдется более чем достаточно голосов для запуска данного процесса, но затем процесс выходит из-под контроля власти. Одно дело – послушный парламент, другое дело – народ, который президенту доверяет больше, чем другим высшим государственным институтам. Нужно будет приложить неимоверные усилия, чтобы обеспечить явку и, самое главное, убедить людей в том, что президента надо окончательно отстранить от должности.

С другой стороны, инициирование импичмента неизбежно поспособствует росту популярности Игоря Додона, что совершенно не нужно власти.

- Кому выгодно и кому невыгодно довести ситуацию до импичмента?

- Исходя из вышеизложенного, могу допустить, что импичмент выгоден власти, но и опасен для нее в силу неконтролируемых рисков. А для Додона он опасен, но в силу маловероятности осуществления скорее полезен для рейтинга.

- Какие события могут последовать за решением Конституционного суда?

- Если судить по запросу правительства от 19 октября и по публичному отказу власти от импичмента, за этим решением КС от 17 октября ничего не последует, но откроется дорога для постоянных запросов по всякому поводу, который власть посчитает удобным для атаки на президента Додона. Фактически любое его несогласие с действием коалиции может быть вновь расценено как «невозможность исполнения президентом своих обязанностей» - и далее по вышеприведенному сценарию.

- Будет ли КС принимать новые решения по ограничению действий президента, в частности остановит финансирование?

- Это зависит от развития упомянутого сценария.

- Ждать ли избирателям досрочных парламентских выборов?

- Вряд ли, потому что досрочные выборы сулят крах действующей коалиции – во всяком случае, бывшим сателлитам Демпартии в лице либералов и либеральных демократов ничего не светит. Но и сами демократы постоянно балансируют на грани непрохождения в парламент, колоссальный антирейтинг их лидера Влада Плахотнюка висит дамокловым мечом над партией. В этом смысле даже очередные выборы в 2018 году станут большим испытанием для власти.

Марина ТИМОТИН