На Шевчука завели шесть уголовных дел

Следственный комитет (СК) непризнанной ПМР "претворяет в жизнь заветы экс-президента Евгения Шевчука о неотвратимости наказания".

Как сообщает "ИНФОТАГ", об этом заявил председатель СК Вячеслав Брынзарь, комментируя ход следствия в отношении бывших высокопоставленных приднестровских чиновников.

По его словам, больше всего вопросов у правоохранительных органов именно к бывшему президенту, в отношении которого заведено шесть уголовных дел.

"Он обвиняется в коррупции, контрабанде, подкупе, злоупотреблении служебными полномочиями, хищении государственных денег в особо крупных размерах и незаконном удержании зарплат и пенсий. Если будет принята соответствующая нормативно-правовая база, мы готовы очень быстро направить эти дела в суд, чтобы рассмотреть их в порядке заочного производства, Материалы находятся на финальной стадии, следствие по ним фактически окончено", - рассказал Брынзарь.

"Господин Шевчук говорил о неотвратимости наказания, мы претворяем в жизнь его заветы. Любое преступление наказуемо. Мы делаем это для будущего, потому что коррупция разъедает государство", - подчеркнул он.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", Верховный совет снял по запросу прокуратуры неприкосновенность с бывшего президента, но он успел скрыться за рубежом. Экс-председатель местного Центробанка Эдуарда Косовского почти год находится под арестом в ожидании суда. Бывшему председателю таможенного комитета, экс-главе Бендер Юрию Гервазюку уже вынесен приговор за превышение должностных полномочий, организацию коррупционных схем на заводе "Биохим", связанных с уклонением от уплаты налогов, а также за активную коррупцию - 10 лет лишения свободы и штраф в 3,5 млн. руб.