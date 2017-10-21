Превращение молдавской певицы из невинной девушки в бестию на шоу Vocea României потрясло Деспота

Бурные эмоции вызвала у публики на Vocea României конкурсантка из Молдовы Катарина Санду.

На румынском шоу «Голос» начались дуэли, на ринг вышли первые пары. Молдавская певица Катарина Санду из команды Ади Деспота произвела сильное впечатление на публику. Она и Рэзван Маркуч исполнили песню Uprising.

Тудору Кирилэ выступление дуэта не понравилось. Он заявил, что было несколько фальшивых нот. Лоредана сказала, что ждала какого-то безумия, импровизации. Ее рекомендации – 50 на 50 – не помогли Ади сделать выбор. Smiley поблагодарил дуэт за выбор музыки.

Ему больше понравился Рэзван. В итоге Ади Деспот выбрал Катарину.

– Не хочу комментировать высказывания других наставников. Многие из них были в тему. Спасибо вам за работу. Катарина, вам удалось превратиться из невинной девушки в бестию. Считаю, что у Катарины намного больше сил, чтобы преуспеть.

Это бриллиант, который нуждается в постоянной шлифовке, – сказал наставник.

Впрочем, румынский конкурент девушки Рэзван Маркуч не выбыл из конкурса. Его забрал в свою команду Smiley.

Catarina Sandu vs. Razvan Marcuci - Uprising | Battle | Vocea Romaniei 2017