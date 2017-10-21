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Общество
Приближаются холода из-за наступления фронта холодной погоды
21.10.2017

С воскресенья, 22 октября, погода становится холоднее. Максимальные температуры завтра составят от 12 до 17 градусов по Цельсию, а в течение следующей недели температура упадет еще больше. Синоптик Государственной гидрометеорологической службы Наталья Сырбу сообщила для IPN, что охлаждение связано с пересечением холодного атмосферного фронта, за которым проникает холодная воздушная масса.

По словам Натальи Сырбу, с охлаждением погоды начинаются и дожди. На 22 октября в северной половине страны прогнозируются слабые осадки. Не исключается туман. Дожди продолжатся в понедельник и временно во вторник. Ожидается, что 23 октября максимальные температуры составят  11-16 градусов по Цельсию, а 24 октября - 9-14 градусов по Цельсию.

 25-27 октября, когда осадков не будет, ожидается, что температура упадет еще больше. Минимальные значения будут колебаться от 4 до 9 градусов по Цельсию в ночь на 26 октября и между 2-7 градусами по Цельсию в ночь на 27 октября. Дневные температуры будут колебаться от 8 до13 градусов.


 
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