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Спорт
Дисквалификация руководства Молдавской Федерации таэквондо подтверждена
21.10.2017

Всеобщее собрание Национального олимпийского и спортивного комитета подтвердило дисквалификацию руководства Молдавской федерации тхэквондо WTF. Срок наказания - один год. "За" проголосовали 74 из 80 делегатов.

Санкции были наложены из-за многочисленных жалоб со стороны тхэквондистов, которые утверждают, что, начиная с 2015 года, им чинили препятствия для участия во всех квалификационных турнирах к Олимпийским Играм в Рио-де-Жанейро.

"Это правильное решение! Всем известно, что Олимпийскую хартию и устав, за которые мы проголосовали, необходимо соблюдать. Если не согласны с чем-то, предложите что-то новое. Но мы ни в коем случае не можем игнорировать и интерпретировать так как нам нравится", - сказал президент НОК, Николай Журавский.

Молдавские тхэквондисты жестко раскритиковали профильную федерацию на всеобщем собрании. Спортсмены из-за дисквалификации руководства федерации не пострадают и смогут участвовать в международных турнирах.

"Что касается финансирования, то я не получила ни одной футболки для тренировок. О финансовой поддержке для повышения уровня мастерства спортсменов речь вообще не идет", - отметила Анна Чукиту.

"В апреле 2016 года прошел чемпионат Европы среди взрослых, которого я очень долго ждал. Однако за месяц до старта мне отказали в участии. Вместо меня поехал другой спортсмен", -добавил Андрей Ротару.

В начале этого месяца Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Молдавской федерации тхэквондо, которая была дисквалифицирована Национальным олимпийским и спортивным комитетом.

Более подробно о причинах, которые привели к дисквалификации руководства федерации тхэквондо, Вы можете узнать из интервью, которое главный секретарь Национального Олимпийского Комитета, Кристина Васильянов, дала корреспонденту Sporter


 
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