Посольству Германии сообщили, что депутат ПАСЕ лоббирует интересы Усатого

История близких отношений между лидером “Нашей Партии” Ренато Усатым и депутатом ПАСЕ Берндом Фабрициусом, который информировал молдавского политика о действиях Интерпола против него, похоже, приобретает масштабный скандал.

Это произошло после того, как портал Zeppelin.md, который занимается журналистскими расследованиями, отправил официальное заявление в посольство Германии, в котором просит немецкие власти обратить внимание на действия, предпринятые представителем ПАСЕ.

«Как вы можете видеть, г-н Фабрициус оставил нас без объяснений, он никоим образом не прокомментировал доказательства его продажности и возможность существования конфликта интересов.

Вместо этого он решил напасть на автора расследования и онлайн-платформу, где оно было опубликовано, используя лексику, не соответствующую его официальному статусу. Таким образом, он позволил себе сказать, что расследование, основанное исключительно на доказательствах, «является полным вымыслом и проводит аберрантные связи».

Спецдокладчик ПАСЕ по злоупотреблениям системой Интерпола Бернд Фабрициус будет лично следить за делом лидера «Нашей партии» Ренато Усатого

Эти оценки расцениваются как нападками на честь, достоинство и профессиональную репутацию авторов расследования, которые стали местью и наказанием публичного лица, упомянутого в журналистском материале, что неприемлемо в соответствии с правилами демократического процесса, общепринятого в Европейском сообществе, особенно, когда это говорит высокопоставленный чиновник, представитель Германии и важной европейской структуры», - говорится в обращении Zeppelin.md.

Между тем, как отметил один из сотрудников портала Zeppelin Вячесслав Балакчи, Усатый пытается отмыть имидж немецкого чиновника Бернда Фабрициуса, после появления расследования, которое подтверждает существование связи между ними.

На странице лидера «Нашей Партии» стали появляться проплаченные статьи, в которых отбеливается «имидж» Фабрициуса. Источником статьи является портал independent.md - портал, недавно приобретенный Усатым от Алекса Козера, активиста Платформы DA, которую возглавляет партнер Усатого по протестам, Андрей Нэстасе.

История началась после того, как недавно было опубликовано расследование Вячеслава Балакчи на портале Zeppelin.md. В статье раскрывается взаимосвязь между Усатым и Фабрициусом, который является депутатом ПАСЕ по Интерполу, и который информировал Усатого о ходе расследования европейского учреждения в его отношении. По словам автора, этому способствовал казахский олигарх и казахский рейдер Мухтар Аблязов.

Фабрициус попал в поле зрения после того, как Усатый, объявленный в международный розыск через Интерпол за попытку убийства бизнесмена Германа Горбунцова, растиражировал его заявление. Фабрициуса цитировал и портал Оmega, принадлежащий приближенному человеку Усатого, Александру Петкову.

“В следующем году мы с интересом будем следить за развитием ситуации, и в этом контексте я буду следить за делом Ренато Усатого, чтобы понять, если в его деле присутствует злоупотребление со стороны системы",- заявлял 26 апреля 2017 году Бернд Фабрициус.

"Это беспрецедентное заявление, сделанное европейским чиновником в защиту представителя интересов России и спецслужб из Москвы, является ключом к заминированному полю неясных отношений и закулисных секретов политической реальности, скрытых от глаз граждан, проголосовавших за тех, кто представляет их в европейских структурах",- пишет автор расследования Вячеслав Балакчи.