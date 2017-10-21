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Экономика
Молдова намерена увеличить поставки на рынки Евросоюза
21.10.2017

Молдова готова увеличить поставки на рынки Евросоюза. Министерство экономики намерено отправить письмо с соответствующей просьбой в Еврокомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.

Так, объём экспорта пшеницы может достигнуть 250 тысяч тонн, это втрое больше, чем сейчас. Столько же намерены поставлять и кукурузы. До ста тысяч тонн возрастут поставки ячменя.

Увеличат и квоты на экспорт фруктов. Поставки черешни достигнут двух тысяч тонн, сливы - 20 тысяч, а винограда - 25 тысяч. В шесть раз - до 15 тысяч тонн - может вырасти объём экспорта этилового спирта.

С января по август на европейские рынки экспортировали товаров на 915 миллионов евро. Это 65% от общего объёма поставок за рубеж. Как говорят эксперты Комитета по ассоциации Молдова-ЕС, в будущем объём экспорта может возрасти более чем на 15%.


 
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