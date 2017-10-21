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Экономика
Предложения о внесении изменений в законодательство об экономических преступлениях
21.10.2017

Экономические агенты, которые совершили определенные отклонения, смогут избежать  санкций, которые могут привести к блокированию деятельности, если они признают вину за совершенное преступление, устранят последствия и оплатят в бюджет денежные санкции. Эти положения должны быть включены в законодательство по инициативе Министерства юстиции и должны способствовать развитию бизнеса. Предложения были проанализированы Экономическим советом при премьер-министре, передает IPN.

Генеральный государственный госсекретарь Министерства юстиции Анатолие Мунтяну подчеркнул, что поправки в Уголовный кодекс последних лет ввели карательные меры. Вместе с многочисленными санкциями, предусмотренными Налоговым кодексом, Таможенным кодексом, они чрезмерно ограничивают условия для развития бизнеса и приводят к блокировкам, которые также снижают привлекательность для иностранных инвесторов.

Таким образом, предлагаются поправки в законодательство для определенных категорий мелких правонарушений с тем, чтобы уменьшить наказание или отменить его в случае компенсации причиненного ущерба.

Экономический совет при премьер-министре состоит из 71 члена. Это консультативная структура с миссией разработки здорового социально-экономического климата, недискриминационной, прозрачной и благоприятной для инвестиций бизнес-среды.


 
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