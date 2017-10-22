Александр Бужорян: ЛДПМ стала живым подтверждением молдавской пословицы «nu mor caii când vor câinii»

В интервью для портала ТРИБУНА вице-председатель Либерал-демократической партии Республики Молдова (ЛДПМ) Александр Бужоряну ответил на ряд вопросов о политических событиях в нашей стране.

T.: ЛДПМ недавно выдвинула инициативу об объединении проевропейских оппозиционных сил. Кто-то уже отозвался на Ваше предложение?

А.Б.: Сначала я хотел бы пояснить, какова была цель нашей инициативы. Не знаю, если есть в нашей стране по-настоящему проевропейская партия, опыт которой сравнился бы с опытом ЛДПМ. Мы подали знак всем тем, кто хочет продолжения проевропейского курса страны, на который Молдова встала в 2009 году, и тем, кто не хочет повторять все ошибки предыдущих властей. Мы не ждали ответа от кого-то конкретно. Наш призыв продиктован желанием граждан видеть правые силы объединенными, и мне жаль тех, кто не прислушивается к пожеланиям граждан. Инициатива ЛДПМ призвана разделить политиков на тех, кто хочет видеть Молдову развивающейся и процветающей в составе сообщества свободных и демократических государств, и тех, кто привык воровать, узурпировать власть, или получать зарплату от двух государств одновременно, но действовать в интересах не своей страны.

T.: Каковы, по-вашему, шансы на совместное участие оппозиционных проевропейских партий в предстоящих выборах?

А.Б.: Это зависит от взглядов и благоразумия этих партий. Вспоминаю оппозицию 2007-2008 гг. когда я также был в ЛДПМ. Знаете в чем разница? Все целенаправленно били по правящей партии и ее лидеру. Тогда, после выборов, мы не особо что-то «делили», у нас была высшая цель – освобождение государства. Сегодня все всё рассчитывают и планируют, но в случае ошибки, все может рухнуть. Правда, нас на правом фланге много, и мы все разные, но наш электорат намного однороднее. Люди в этой стране хотят одного — избавиться от воров во власти и свободно вздохнуть у себя дома, в своей стране. Этим и должны руководствоваться партии, а не прогнозами, прошлыми успехами, или чьими-то высказываниями. Если все объединятся против системы, уверен, что формула сотрудничества будет найдена.

T.: Могли бы Вы дать прогноз в связи с совместным и самостоятельным участием проевропейских партий в выборах?

А.Б.: Не думаю, что я могу назвать конкретные цифры, но я точно могу сказать, что произойдет, если правые силы пойдут на выборы раздельно: полный провал и приход к власти социалистов. Повторится 2001 год, когда некоторые чрезмерно уверенные в себе политики позволили коммунистам прийти к власти. Если кто-то готов рискнуть, тогда пусть каждый отвечает за себя, ну а ЛДПМ будет здесь ни при чем. Мы воззвали к тем, кто желает лучшего для страны. Мы это сделали, потому что ЛДПМ может сыграть в этих выборах решающую роль, и я объясню почему. В нашей стране можно иметь наивысочайший рейтинг, но это не будет иметь никакого значения, если половина депутатов будет избираться по одномандатным округам, а та или иная партия не имеет в этих округах соответствующего покрытия. У нас есть структуры, местные избранники и опыт нескольких непростых избирательных кампаний. Если выражаться военными терминами, нам прекрасно известны позиции «врага». У ЛДПМ есть активная фракция в парламенте, которая как никогда ранее может представлять волю народа в законодательном органе. Также депутаты от ЛДПМ будут с трибуны парламента информировать граждан и внешних партнеров о злоупотреблениях власти в ходе подготовки к выборам. У нас есть парламентская фракция, и это означает, что мы сможем выдвигать членов в избирательные советы. Какой смысл побеждать в выборах, если твои голоса будут украдены? Чтобы этого не произошло, мы делегируем в избирательные органы людей, которые наблюдали уже за ходом 3-4 выборов, у нас есть на местах такие люди. Еще у нас есть очень много порядочных и уважаемых людей на местах, которые в контексте одномандатного голосования могут составить серьезную конкуренцию кандидатам от ДПМ и ПСРМ. Из всего вышеизложенного можно легко сделать вывод, что лучше для правых партий: объединить свои силы или пойти поодиночке.

T.: Как Вы оцениваете инициативу ДПМ в будущем парламенте создать коалицию исключительно с проевропейскими силами? ЛДПМ согласилась бы на такой альянс?

A.Б.: Это хитрый тактический ход демократов. Это ясно. Достаточно посмотреть по телевизору любой из каналов холдинга, чтобы понять, как они на самом деле относятся к своим потенциальным партнерам, и как они хотят этой коалиции. Что касается позиции ЛДПМ в этом вопросе, могу Вас заверить: ЛДПМ никогда не пойдет на альянс с ДПМ в ее нынешнем формате. Сегодня ДПМ узурпировала власть, и запятнала само понятие «демократия». Нынешнее руководство ДПМ не сможет отмыть репутацию партии, и поэтому ЛДПМ не пойдет на сотрудничество с ней.

T.: Каковы шансы на успех Вашей инициативы заменить в Конституции понятие «молдавский язык» на «румынский язык»?

А.Б.: ЛДПМ выдвинула эту инициативу с целью восстановить историческую истину. Коллегам по партии удалось собрать 34 подписи депутатов из разных фракций и направить ее на рассмотрение КС. Если КС одобрит инициативу, через 6 месяцев она будет рассмотрена парламентом, а это примерно апрель 2018 года. Учитывая, что в 2018 году у нас состоятся выборы, а в этот период депутаты обычно активизируются, чтобы доказать, что трудятся на благо граждан, этот законопроект может быть принят. В парламенте нынешнего созыва есть представители разных фракций, которые готовы проголосовать за нашу инициативу.

T.: Каковы приоритеты ЛДПМ на ближайшее время?

А.Б.: Партия, которую я представляю, продолжает оставаться открытой для сотрудничества со всеми, кто готов создать единый правый фронт, но в то же время мы займемся подготовкой наших структур к предстоящим выборам. Также, 8 декабря мы отметим 10-й юбилей партии. По этому случаю мы проведем форум партии и соберем всех тех, что остались верны ЛДПМ, и доказали, что они самые стойкие, неподкупные и вполне могут избавить страну от диктатуры. ЛДПМ стала живым подтверждением молдавской пословицы «nu mor caii când vor câinii» и в будущем мы продолжим процесс реконструкции и обновления партии.

T.: Какова вероятность, что ЛДПМ вернется на свои утраченные позиции?

А.Б.: Если изучить историю партии, видно, что ЛДПМ основали состоявшиеся и разносторонне развитые люди, которые пришли в политику не за деньгами и должностями. Позже, разные оппортунисты, увидев потенциал партии, пришли в нее, чтобы воспользоваться предоставленными властью возможностями, а потом покинули ее, когда партия переживала сложности. Теперь эта опасность грозит и другим развивающимся партиям, а мы на данном этапе застрахованы от прихода таких личностей. Это позволит нам спокойно возобновить деятельность партии и сосредоточиться на привлечении новых людей, которые со временем станут новым поколением молдавских политиков, с новыми и прогрессивными взглядами. С новыми людьми придут и новые идеи по развитию страны. Иными словами, мы возвращаемся к истокам, а это значит, что наш единственный путь – только вперед.

T.: Как, по Вашему мнению, будут развиваться политические события в стране?

А.Б.: Я уверен, что нас ждет очень напряженный предвыборный год, особенно если учесть, что грядет, быть может, самая сложная и опасная предвыборная кампания. На кону будущее страны и будущее некоторых конкретных политических персонажей, а это значит, что они воспользуются любыми методами, в том числе теми, что за гранью законности. Я имею в виду подкуп избирателей, что, к сожалению, еще актуально в Молдове. Мы продаем свой голос за 100 леев, а потом хотим жизни за тысячи евро. Это невозможно. Будет давление, будут уголовные дела, а быть может целый ряд арестов и приговоров, которые должны будут подтвердить, что одни партии плохие, а другие – единственное решение для страны. Надеюсь, что во всем этом круговороте политических событий, которые произойдут в будущем году, гражданам Республики Молдова удастся уловить истину, а я и мои коллеги будем теми, кто донесет эту истину до каждого избирателя, потому что истина всегда, пусть даже с опозданием, но восторжествует.

Т.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине