Человек недели - Алина Руссу, председатель центральной избирательной комиссии

На этой неделе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отметила 20 лет постоянной деятельности, и по этому случаю состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие: председатель парламента Андриан Канду, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, члены ЦИК и ряд других лиц.

Помимо оценки деятельности ЦИК, глава учреждения Алина Руссу поблагодарила и выразила признательность всем тем, кто за эти 20 лет участвовали в проведении выборов в стране.

«Люди из нашей сферы деятельности являются основополагающей составляющей системы, а нашим успехом мы обязаны энтузиазму и упорству. ЦИК поставил перед собой задачу стать учреждением с самыми подготовленными сотрудниками и обеспечить непрерывный образовательный процесс всех участников избирательных процессов. Другой задачей ЦИК является повышение уровня грамотности избирателей.

Сегодня мы в состоянии обеспечить жизнеспособность избирательных процессов, с обработкой данных, достоверным подсчетом голосов избирателей и контролем всего процесса голосования. Несмотря на трудности и скепсис, я абсолютно уверена, что применение новых технологий позволит нам войти в список самых высокоразвитых стран», — отметила Алина Руссу.

20-летие ЦИК еще раз вывело на первый план роль учреждения в процессе демократизации общества, а также в предстоящих в 2018 году выборах.

ТРИБУНА уточняет: В 1998 году Алина Руссу окончила юридический факультет Государственного университета Молдовы и получила степень лиценциата в области права. В 2003-2004 гг. окончила магистратуру в области международного публичного права на юридическом факультете Академии публичного управления при президенте РМ. В 1996-2010 гг. участвовала в различных национальных и международных исследованиях и семинарах в области права (Университет в поддержку демократии (UniDem) под эгидой Венецианской комиссии (Триесте, Италия); Центр передовых исследований им. Роберта Шумана (Страсбург, Франция) и т. д.).

Ее первым местом работы стала должность юридического помощника Международного центра по поддержке творчества журналистов (1997-1998). В 1998 году начинает работать в президентуре РМ, где до 2009 года занимает различные должности: референта, главного консультанта Службы документов Аппарата президента РМ; начальника Службы организационной поддержки Главного управления Аппарата президента РМ; заместителя начальника Главного управления Аппарата президента РМ; начальника Главного управления Аппарата президента РМ. С сентября 2009 года работает в Парламенте РМ.

До сентября 2014 года занимала должность главного консультанта фракции ПКРМ в Парламенте XVIII и XIX созывов. С апреля 2015 года и до настоящего времени возглавляла кабинет председателя фракции ПКРМ в Парламенте. У Алины Руссу есть опыт работы и в рамках деятельности ЦИК. В период парламентских выборов от 30 ноября 2014 года, и всеобщих местных выборов 2015 года она была представителем, наделенным правом консультативного голоса, в Центральной избирательной комиссии.