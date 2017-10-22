Топ-5 конфликтов между президентами РМ и законодательным органом

Возникший на этой неделе конфликт (связанный с решением Конституционного суда назначить министра обороны) между президентом страны и правящим большинством не первый в своем роде. За годы независимости такие ситуации возникали не раз, а портал ТРИБУНА составил условный рейтинг этих конфронтаций.

1). Конфликт между президентом Лучинским и АДР

Конфликт между президентом Петром Лучинским и Альянсом за демократию и реформы (АДР) возник сразу после парламентских выборов 1998 года, усугубился после назначения правительства Стурзы (в феврале 1999 года), и достиг кульминации при выдвижении Петром Лучинским инициативы провести консультативный референдум по вопросу ввода президентского правления, который состоялся 22 мая 1999 года, а в 2000 году. В ответ парламент проголосовал за ввод парламентского правления.

2). Конфликт между президентом Снегуром и большинством аграриев

В апреле 1995 года президент Мирча Снегур выступил с законодательной инициативой объявить государственным языком румынский язык. Идея спровоцировала недовольство парламентского большинства. В итоге Мирча Снегур отдалился от правящей Аграрно-демократической партии Молдовы и создал собственную партию — Партию возрождения и согласия Молдовы.

3). Конфликт между президентом Тимофти и созданным ДПМ большинством

В январе 2016 года в разгар политического кризиса (продолжавшегося около двух месяцев), Демократической партии Молдовы (ДПМ) удалось собрать парламентское большинство, в состав которого вошли многочисленные депутаты от ПКРМ, ЛДПМ и ЛП, которые покинули свои политформирования. Это правящее большинство предложило президенту Николаю Тимофти утвердить на пост премьер-министра страны Влада Плахотнюка, на что глава государства ответил категорическим отказом. Позже политический кризис был преодолен, в результате чего (20 января 2016 года) было назначено правительство Павла Филипа.

4). Конфликт между президентом Ворониным и АЕИ-1

Будучи не согласным с политикой нового парламентского большинства (Альянс за европейскую интеграцию-1), созданного в августе 2009 года, в начале сентября 2009 года Владимир Воронин подал в отставку с поста президента Республики Молдова. «Я, как председатель партии, не собираюсь в этот критический для Родины и для нашей партии час оставаться в довольно сомнительном и двусмысленном положении исполняющего обязанности президента. У меня нет ни нравственных, ни политических оснований для того, чтобы просто формально исполнять эту высокую государственную функцию. Я решительно не принимаю того пути, по которому хотят повести страну. А потому я перехожу в парламент в качестве рядового депутата для того, чтобы быть вместе с партий, вместе с фракцией», — заявил тогда Владимир Воронин.

5). Конфликт между президентом Додоном и нынешней властью

Взаимоотношения президента Игоря Додона с нынешней властью ознаменованы многочисленными конфликтами, но самый резонансный из них возник после того, как правящая власть выдворила из страны пять российских дипломатов, и объявила российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдове. Глава государства обвинил правящее большинство в необдуманности поведения со стратегическим партнером, и в том, что власть не учла все возможные последствия.