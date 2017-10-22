Снова всплыл вопрос премьерства Влада Плахотнюка, и в очередной раз (четвертый в этом году) ДПМ опровергла эту информацию

В эти дни мы наблюдали за новым раундом политического пинг-понга. Уже в который раз, в свете решения КС о назначении министра обороны и полномочий президента, традиционно, снова всплыл вопрос премьерства Влада Плахотнюка, и в очередной раз (четвертый в этом году) ДПМ опровергла эту информацию, назвав ее безосновательной, и заявив, что премьер-министр Павел Филип доведет свой мандат премьер-министра до самого его завершения.

Этот политический пинг-понг побудил меня рассказать, как обычно готовят назначение премьер-министра, особенно когда речь идет о человеке с большим антирейтингом, как в случае Влада Плахотнюка. Ниже я попытаюсь дать небольшую политическую консультацию (как я обычно делаю для своих коллег по консалтинговой компании по продвижению имиджа Poliexpert) в надежде на то, что эта информация поможет Вам лучше ориентироваться в происходящем.

Первым правилом в таких случаях является «очеловечивание» политика, который должен занять пост премьер-министра. Для этого «очеловечивания» проводятся социальные кампании, направленные на оказание помощи самым уязвимым слоям населения – старикам, детям, нуждающимся семьям и разнообразным проектам в социальной сфере. Влад Плахотнюк это делает уже в течение нескольких лет, и поэтому не знаю, является ли это правило признаком подготовки его премьерства. Возможно, эта благотворительная деятельность призвана «очеловечить» образ Влада Плахотнюка в целом.

Вторым обязательным правилом в таких ситуациях является «разруливание» отрицательных для граждан ситуаций, а их немедленное решение, естественно, осуществляется тем, кто должен занять должность премьер-министра. На этой неделе Влад Плахотнюк «разрулил» две такие ситуации – с патрульными инспекторами, запретив им останавливать не нарушивших правила автовладельцев, и со школами – посредством ввода моратория на их закрытие.

Немедленная реакция министров внутренних дел и образования, культуры и исследований, с заявлениями о том, что указания Влада Плахотнюка будут выполнены в точности, наводят нас на мысль, что эти две большие проблемы общества были решены. Повторяю: как правило, это бывает признаком того, что означенное лицо намерено занять ту или иную должность, в нашем случае – премьер-министра, но не может расцениваться как прямое тому подтверждение. Не исключено, что такие меры предпринимаются с целью общего улучшения имиджа Влада Плахотнюка и власти, и речь не идет о какой бы то ни было должности.

Третьим обязательным правилом является организация масштабных акций, основным лейтмотивом которых является выдвижение означенного лица на ту или иную должность. Обычно, в таких случаях прибегают к кампаниям по сбору подписей граждан, к призывам известных личностей, резолюциям и заявлениям, принятым представителями разнообразных слоев общества, профсоюзами, общественными организациями и др.

Все эти меры направлены на то, чтобы показать, что инициатива исходит от «масс», и что народ хочет видеть того или иного кандидата на означенной должности. Как минимум, до сих пор таких мер в связи с кандидатурой Влада Плахотнюка, не наблюдалось.

В качестве вывода можно отметить, что Влад Плахотнюк воспользовался двумя из существующих для означенной цели трех приемов. Но, вместе с тем, следует отметить, что первые два приема могли быть применены в более широком контексте, чем обсуждаемый нами вопрос. Признаки применения третьего приема отсутствуют полностью, и это наводит на мысль, что пока вряд ли Влад Плахотнюк намерен занять пост премьер-министра Республики Молдова, по крайней мере, ПОКА.

Думитру Спэтару