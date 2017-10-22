Любовник Рианны избил певицу и сорвал ее выступление на «Грэмми» с Даном Баланом

Популярный молдавский исполнитель Дан Балан поделился подробностями своего творческого сотрудничества с двумя известными поп-дивами.

Певец дал концерт в Воронеже. Там он рассказал о своих взаимоотношениях с Рианной и Верой Брежневой.

Песня Балана Live Your Life в исполнении Рианны стала четырежды платиновой в США и была номинирована на «Грэмми».

- Позвонили ее продюсеры, они захотели использовать мою песню, и я согласился. Всё было супер! У нас получился коннект, Рианна суперхаризматичная, очень мне понравилась. На «Грэмми» мы должны были спеть вместе с Рианной. Но наше выступление сорвалось из-за инцидента: ее избил возлюбленный (певец и актер Крис Браун, - Прим.ред.), и, к сожалению, она не смогла выступить, - рассказал Дан Балан.

С украинкой Верой Брежневой певец познакомился в Нью-Йорке. Вначале они просто дружили и только потом решили сделать дуэт.

- Я поискал в своих песнях и нашел «Лепестками слез», досочинил слова. Так всё и получилось. Все вокруг только и хвалят эту женщину. Вера прекрасна. Что еще могу добавить? Она совершенно незвездный человек, на сто процентов искренняя, дружелюбная, с хорошим чувством юмора. В ней очень много грации и женственности,- отметил очарованный 35-летней украинской блондинкой 38-летний молдавский певец.

Дан Балан также признался, что постоянно работает над собой, стремясь избавиться от вредных привычек. И весьма преуспел – он практически не пьет алкоголь и стал сдержаннее: «Раньше я баловался слишком много женщинами, сейчас стал более стабильным в отношениях».