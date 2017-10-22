22 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Любовник Рианны избил певицу и сорвал ее выступление на «Грэмми» с Даном Баланом
22.10.2017

Популярный молдавский исполнитель Дан Балан поделился подробностями своего творческого сотрудничества с двумя известными поп-дивами.

Певец дал концерт в Воронеже. Там он рассказал о своих взаимоотношениях с Рианной и Верой Брежневой. 

Песня Балана Live Your Life в исполнении Рианны стала четырежды платиновой в США и была номинирована на «Грэмми».

- Позвонили ее продюсеры, они захотели использовать мою песню, и я согласился. Всё было супер! У нас получился коннект, Рианна суперхаризматичная, очень мне понравилась. На «Грэмми» мы должны были спеть вместе с Рианной. Но наше выступление сорвалось из-за инцидента: ее избил возлюбленный (певец и актер Крис Браун, - Прим.ред.), и, к сожалению, она не смогла выступить, - рассказал Дан Балан.

С украинкой Верой Брежневой певец познакомился в Нью-Йорке. Вначале они просто дружили и только потом решили сделать дуэт.

- Я поискал в своих песнях и нашел «Лепестками слез», досочинил слова. Так всё и получилось. Все вокруг только и хвалят эту женщину. Вера прекрасна. Что еще могу добавить? Она совершенно незвездный человек, на сто процентов искренняя, дружелюбная, с хорошим чувством юмора. В ней очень много грации и женственности,- отметил очарованный 35-летней украинской блондинкой 38-летний молдавский певец.

Дан Балан также признался,  что постоянно работает над собой, стремясь избавиться от вредных привычек. И весьма преуспел – он практически не пьет алкоголь и стал сдержаннее: «Раньше я баловался слишком много женщинами, сейчас стал более стабильным в отношениях».


 
Количество просмотров:
102
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.