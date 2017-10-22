«Чемодан, вокзал...» - вот какого памятника не хватает Кишиневу!

В последнее время в молдавской столице количество скульптурных композиций растет с каждым днем

Что-то раздухарились мы в последнее время! Живем ужасно, но не унываем, праздники у нас по любому поводу! Теперь вот за памятники взялись. С каждым днем их в нашем Кишиневе все больше и больше. Скоро по их количеству, по числу памятных камней и досок, композиций, стел, барельефов, скульптур, инсталляций на душу населения мы окажемся впереди планеты всей!

Только за последнее время у нас появились композиция влюбленным (пешеходная улица), «Вечному музыканту» (парк «Штефан чел Маре», правда, простоял он не вечно, а всего день), в эти выходные в парке у Кафедрального собора появились картонные человечки, которых установила Международная организация по миграции...

Боже меня упаси, критиковать! Мне композиция влюбленным очень даже нравится! Побольше бы такого креатива в нашем любимом городе! Просто хочется поразмышлять, а каких нам еще памятников в столице не хватает? Тем более, что у власти аллергия на старые, советские еще, памятники. Их же с каждым днем все меньше становится. Давайте подумаем вместе.

Вот я бы такой памятник придумал! «Молдавскому гастарбайтеру»! Типа скульптуры Мухиной «Рабочий и колхозница». Мужчина в каске и в светоотражающем жилете с мастерком в руке и женщина с усталым лицом с «уткой» в руках. Назвал бы ее «Строитель и сиделка». А вот еще идея для памятника! Семья — муж, жена,в руках — чемоданы и двое детей. В глазах — тоска и тревога. Берут куда-то, опаздывают на поезд, чтобы навсегда уехать из Молдовы... Назвал бы «Чемодан, вокзал...» и установил бы эту композицию у железнодорожного вокзала, вместо киртоакэвской «гусеницы», например.

А можно придумать другое. В центре города установить табло, которое бы отсчитывало, нет, не время, а возвращенную сумму украденного у нас с вами миллиарда. Правда, пока цифры бы так и застыли на миллиардной отметке, но скоро, поползут в сторону уменьшения, потому как не воров, а нас заставили возвращать украденное.

А еще можно установить памятник «Вечному протестующему». Широко открытый рот, рука гневно сжата в кулаке, в другой руке — плакат с надписью «Жос!» Его вместо «камня Гимпу» поставить можно на главной площади Кишинева. А еще памятник »Молдавскому чиновнику» — мужчина в костюме со второй степенью ожирения и с папкой в руках засовывает взятку в карман. А еще памятник «Безрадостная старость» - старушка с напольными весами у ног, на них табличка - «1 leu”. А еще некий, нет не богатырь, а молдавский гайдук на коне стоит у камня, на котором написано: «В Румынию пойдешь — государственность потеряешь, на восток пойдешь — рынок для своей продукции найдешь» В общем, как-то так. Идей много, пространства для всех памятников в нашем городе найдется, если только на их месте не сообразят очередной новострой затеять. А как вы думаете, какого памятника Кишиневу не хватает?

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Леонид РЯБКОВ