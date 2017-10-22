Хорошая новость: скоро старики смогут получать повышенную пенсию

Хорошая новость почти для 60 тыс. молдавских пенсионеров: повышенную пенсию они смогут получить уже в ближайшее время. Недавно правительство одобрило поправки в Закон о бюджете государственного социального страхования (БГСС) на 2017 год, парламентарии также проголосовали положительно за новые изменения.

Если верить властям, то уже с 1 ноября 2017 года будет сделан перерасчет пенсий по возрасту и ограничению возможностей, начисленных в 2009-2011 гг. То есть ожидается повышение пенсий.

Ранее премьер-министр Павел Филип отмечал, что таким образом 58,5 тысячи пенсионеров будут получать больше на 17% (то есть +255 леев), для остальных (пенсия по инвалидности) рост составит 28% или 274 лея.

Для этого из госбюджета выделят 33,6 миллиона леев. Дополнительные средства удалось найти в связи с ростом доходов бюджета. С 1 ноября будут пересчитаны пенсии, установленные в 2009-2011 годах, к 1 апреля 2019-го – установленных в 2012-2014 годах, к 1 апреля 2020-го – всех пенсий, установленных с 2015 года по 31 марта 2017 года.

Согласно данным Кассы социального страхования, повышением пенсий воспользуются около 65 тыс. пенсионеров, а БГСС это обойдется в более 33 млн. леев.

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С 1 апреля 2017 года пенсии устанавливаются в соответствии с новой формулой расчета, которая предусматривает прямую связь между вкладом человека в бюджет социального страхования и размером его пенсии. Кроме того, весной этого года кабмин утвердил план пересчета установленных ранее пенсий. В этом году уже произведена индексация пенсий 80 тысяч бенефициаров, вышедших на пенсию в 2001-2008 годах.

В Молдове проживает более 690 тысяч пенсионеров. В 2016 году средняя пенсия в стране составляла порядка тысячи 300 леев. Тогда как прожиточный минимум, рассчитанный на одного пенсионера, составляет тысяча 523,6 леев.