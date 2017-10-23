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«Это катастрофа»: пожар уничтожил оборудование компании StarNet и оставил жителей Молдовы без Интернета
23.10.2017

Пожар на интернет-узле компании оказался настоящим бедствием для жителей Молдовы.

Вчера, 22 сентября, сгорело оборудование, которое размещалось в небольшом отдельно стоящем здании. В результате без телевидения и доступа в Интернет оказались тысячи клиентов StarNet.

Директор компании Александр Македон в соцсетях опубликовал фотографии с места пожара и обращение к горожанам.

- Уважаемые клиенты StarNet, это катастрофа для компании: на одном из двух основных интернет-узлов в Молдове произошел пожар, - написал Македон. - Сгорели кабели и специальное оборудование.

Наши команды пытаются восстановить интернет-услуги через альтернативный узел. Мы будем работать 24 часа в сутки, чтобы всё отремонтировать! Я не хочу верить, что пожар был преднамеренно спровоцирован или может иметь определенную связь с моей общественно-политической деятельностью.

StarNet - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в Молдавии. Оказывает услуги Интернета, фиксированной телефонии NGN, цифрового телевидения, хостинга, виртуальной частной сети, услуги по установке оборудования.


 
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