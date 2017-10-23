Этой стране не нужны герои: Молдавский зоозащитник, жестоко раненый живодёром, оказался атакован хакерами?

Стоит кому-то заблистать на ниве зоозащиты, как тут же находятся завистники, нашедшие в его шкафу «скелеты»

Раньше я думал, что большинство представителей молдавской зоозащиты, народ, мягко говоря, странный. Эдакие абсолютно фанатичные граждане и гражданки, которые, знай себе, поругивают тех, кто над бездомными кошками и собачками всячески издевается.

У себя в группах они любят стаей «наехать» то на живодеров, то на друг друга. В общем, специфический контингент, который уже не первое даже десятилетие варится в собственном соку.

И вот все изменилось в одночасье: на арене молдавской зоозащиты появился настоящий герой – молодой, красивый, импозантный, накаченный, да еще и в татуировках (ой, бабоньки, люблю я это дело! - прим. автора)! Да, вы все правильно догадались, речь идет о жителе столице Романе Романе (там его имя было написано в аккаунте на Фэйсбуке): видео спасения им овчарки из рук живодера обошло многие интернет-ресурсы.

Ему еще там руку порезали! Заметку об этой истории перепостили в социальных сетях тысячи читателей «Комсомолки»! И не мудрено: пожалуй, впервые в истории противостояния гицелей и любителей животных, первые получили достойный отпор!

Хотелось кричать «Браво» и кидать в воздух чепчики! Можно сказать, что ничем ранее не привлекательный молодой человек проснулся, благодаря раненой руке, знаменитым!

Но, видимо, беда не приходит одна – судя по всему аккаунт Романа Романа в Фэйсбуке был взломан! Как иначе еще объяснить тот факт, что НЕКТО с его страницы разразился с руганью в адрес газеты «Комсомольская правда» в Молдове – газеты, которая первой написала об инциденте в могильнике, где героя нашего времени жестоко ранил живодер-чиновник?

Более того, этот подозрительный НЕКТО панибратски косвенно даже угрожает корреспонденту «КП» (цитирую): "Не путайся, дружок, ты у меня под ногами!" Это уже откровенная подстава, пахнущая уголовщиной, героя всея зоозащитников Молдовы! А мы его в обиду не дадим: Роман, разибрайтесь с аккаунтом, вы нужны Молдове без судов и следствий - и не благодарите, мы великодушны!

Игорь КРУДУ