«Демографический взрыв» произойдет в Молдове в июле 2018 года из-за исчезновения Интернета

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Общество
Исчезновение Интернета после пожара в коммуникационном центре StarNet вызвало бурную реакцию соцсетей.
Одной из наиболее популярных шуток стало утверждение о том, что мужчины в отсутствие доступа к новостям и любимым онлайн-играм наконец-то вернутся к исполнению супружеских обязанностей, а в скором будущем Молдову ждет демографический бум.
- Из-за аварии на Starnet в конце июля мы будем иметь демографической рост, - утверждает Андрей Унку.
А некоторые пользователи стали авторами настоящих афоризмов.
Напомним, 22 октября пожар на интернет-узле компании оказался настоящим бедствием для жителей Молдовы. В результате без телевидения и доступа в Интернет оказались тысячи клиентов StarNet - одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в Молдавии.
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