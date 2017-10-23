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Общество
«Демографический взрыв» произойдет в Молдове в июле 2018 года из-за исчезновения Интернета
23.10.2017

Исчезновение Интернета после пожара в коммуникационном центре StarNet вызвало бурную реакцию соцсетей.
Люди пользуются мобильным Интернетом с телефонов или отправляются для захода во Всемирную сеть к знакомым. Многие жители Молдовы встретили локальный интернет-апокалипсис шутками.

Одной из наиболее популярных шуток стало утверждение о том, что мужчины в отсутствие доступа к новостям и любимым онлайн-играм наконец-то вернутся к исполнению супружеских обязанностей, а в скором будущем Молдову ждет демографический бум.

- Из-за аварии на Starnet  в конце июля мы будем иметь демографической рост, - утверждает Андрей Унку.
Другой пользователь вспомнил многочисленные коды опасности от синоптиков.
 - Желтый код – STARNET не работает.. – написал Андрей Отель.

А некоторые пользователи стали авторами настоящих афоризмов.
 - Афоризм дня: Кто читает эту надпись, у того не StarNet, - пошутил Александр Демидов.

Напомним, 22 октября пожар на интернет-узле компании оказался настоящим бедствием для жителей Молдовы. В результате без телевидения и доступа в Интернет оказались тысячи клиентов StarNet - одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в Молдавии.


 
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