Россия, национализм в Европе и Молдова

Хотя устойчивость европейского вектора Молдовы зависит, прежде всего, от добропорядочности действующих в стране политических сил, само существование вектора может оказаться под вопросом из-за распространения евроскептического национализма в ЕС....



После 60 лет мира и процветания Европа возвращается к старой проблеме – национализму сепаратистского типа. Несмотря на то, что полностью излечиться от него не удалось, благодаря проектам по повышению сплочённости и региональному развитию, за счёт поощрения разнообразия и многокультурного сосуществования, уровень этого национализма удерживался в рамках, приемлемых для нормального функционирования европейских демократий в Евросоюзе. Россия видит геополитические и экономические выгоды в возрождении национализма в Европе. Российские усилия, осуществляемые через популистские и/или антиевропейские группы, призваны ослабить Евросоюз. Любого рода дестабилизация в ЕС является для Молдовы первостепенной проблемой, имеющей непредсказуемые последствия для развития страны и даже для её безопасности.

В настоящее время, как перед европейским проектом, так и перед государствами-членами ЕС стоят экзистенциальные проблемы, связанные с национализмом государственного или более локального масштаба. Симптомами этой проблемы являются расширение политического влияния экстремистских сил в Германии (Альтернатива для Германии), Австрии (Партия Свободы), Чехии (SPD) и региональный сепаратизм в испанской Каталонии. Поэтому большинство государств-членов ЕС, всё ещё управляемых умеренными и проевропейскими партиями, ищут в лице Евросоюза ту политическую силу, которая оправдывает и поощряет безусловное применение и соблюдение европейских ценностей – верховенства закона, демократии, свободы, прав человека и т. д. Именно этой гармоничной взаимозависимостью между Брюсселем и большинством европейских государств объясняется враждебность между ЕС и рядом других европейских государств – Венгрией и Польшей, которые оспаривают многие из европейских ценностей, в том числе принцип солидарности. Эта же взаимозависимость является мишенью политических диверсий, инициируемых Россией путём поддержки националистических сил, особенно евроскептически настроенных.

Евросоюз превратился в слишком мощного соседствующего с Россией политического игрока, хоть и с трудом, но всё же способного ограничивать многие геополитические и экономические интересы Москвы, игрока привлекательного и всё более принципиально продвигающего свои ценности у соседей и даже в самой России. Этих аргументов оказалось достаточно для того, чтобы режим Владимира Путина принял значительные меры для превращения ЕС из наднациональной организации в сугубо межправительственную платформу, где вместо поисков компромисса преобладала бы конкуренция между национальными интересами и навязывание наиболее сильных из них. В противном случае, будь ЕС настолько малозначащим, Россия не занималась бы его дестабилизацией столь явно.

Сепаратизм в Европе и двойные стандарты, на которые указывает Россия

Испания получает всё более широкую политическую поддержку своего конституционного единства и территориальной целостности от европейских лидеров – Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, а председатель Европарламента Антонио Таяни даже заявил об опасном изобилии „националистического эгоизма” и вновь указал на важность верховенства закона. Каталонский национализм, выразившийся в сепаратистском посыле неконституционного референдума от 1 октября 2017 года, требует от ЕС особой бдительности. Ведь затронутой оказалась страна, которая присоединилась к европейскому проекту 30 лет назад и является четвёртой экономикой Евросоюза (в условиях Брексита). Помимо напоминания о том, что любой регион, отделяющийся от государств-членов, автоматически покидает ЕС, Брюссель также указывает на незыблемость принципа верховенства закона, который каталонский сепаратизм вопиюще попирает. Обозначив свою позицию на стороне принципа верховенства закона, Евросоюз послал мощный политический сигнал Испании и другим государствам-членам ЕС (Польше), где верховенство закона подвергается огромному давлению на центральном или местном уровне.

Для России европейские ценности и, в частности, верховенство закона имеют совершенно иное значение. Это продемонстрировал президент Владимир Путин на 14-м заседании Международного клуба „Валдай” (Kremlin.ru, 19 октября 2017 года).

В рамках серии бессвязных и вырванных из контекста аргументов Путин приравнял антиконституционные события в Каталонии к движению за независимость, уклонившись от использования термина „сепаратизм”. Сразу после этого российский лидер признал суверенное право Испании разрешить кризис в Каталонии в рамках испанского законодательства. Тем самым Путин сознательно допустил смешение идей. Так, если Россия заявляет, что она поддерживает испанский суверенитет, то она должна признать, что в Каталонии Испания имеет дело с сепаратистским движением.

Следующий приведённый Путиным аргумент является критикой без конкретного адресата, но можно сделать вывод, что адресована она Западу, включая Европу, и связана с тем, что он якобы знал о существовании внутренних конфликтов в европейских странах. Тому же Западу вменяется в вину и вклад в желанный для них распад ряда государств в Европе. Игнорируя всякую историческую соразмерность и роль европейского проекта в сохранении мира, президент России фактически даёт понять, что национальным государствам угрожает опасность. Этот новый аванс со стороны России является выражением симпатии к национализму в ЕС, который способен демонтировать европейский проект в том случае, если националистические партии возьмут в свои руки политическую власть в основных европейских столицах.

Воспользовавшись в качестве примера каталонским сепаратизмом, авторы произнесённой Путиным речи подчеркнули предполагаемые двойные стандарты Запада. Тем самым российский лидер заявил, что Европа выступила против независимости Каталонии, хотя ранее она безоговорочно поддержала независимость Косово от Сербии, дабы угодить желаниям „старшего брата” – США.

Очевидно, что Путин противоречит реальной последовательности событий, ведь именно пять стран ЕС, включая Испанию, не признали независимость Косово, а право на самоопределение для Косово было оправдано массовым нарушением прав человека сербскими властями.

Обвиняя ЕС и Запад в двойных стандартах, Путин на самом деле пытается оправдать свои двойные стандарты, потому что, хотя он продолжает поддерживать целостность Сербии, он незаконно аннексировал Крым и, вот уже два года, поддерживает военным путём сепаратизм в Донбасском регионе Украины.

С помощью этого сочетания нелогичных, но эффективных в эпоху фейковых новостей аргументов, Путин дискредитирует Запад, в частности ЕС, чтобы снизить его моральный авторитет и лишить легитимности его дискурс об уважении к мировому порядку, основанному на соблюдении международного права.

Не в последнюю очередь, российский лидер вновь поднял тему права интеграционных процессов на культурную, географическую и историческую специфику, уникальную и присущую каждой нации и каждому региону. Это является намёком на европейские ценности (свободу, демократию, права человека, верховенство закона), которые ЕС продвигает как внутри своих границ, так и за их пределами. Чтобы противодействовать этим ценностям, за последние годы Россия выстроила набор консервативно-религиозных ценностей, которые являются идеологической оболочкой евразийских интеграционных процессов, популяризируемых в Молдове пророссийскими силами.

Молдова, национализм в Европе и федерализация страны

Многочисленные небольшие победы партий-евроскептиков в европейских странах представляют собой негативные сигналы для проевропейских усилий Молдовы. Ведь в чем большем числе государств ЕС станут преобладать националистические настроения, тем сильнее снизится аппетит ЕС к расширению, который и так невелик. Кроме того, в среднесрочной перспективе рост числа евроскептиков в европейских правительствах может повлиять на объём внешней помощи соседствующим с ЕС странам, неизбежно – в сторону сокращения (по причине Брексита).

Рост влияния националистов в ЕС открывает новые возможности для российской пропаганды, которая будет активно пропагандировать в Европе евроскептические взгляды. Это будет подпитывать антиевропейские настроения, существующие в молдавском обществе.

Саморазрушение, которое может быть спровоцировано в Европе национализмом, подорвёт всё ещё гармоничное сосуществование между странами-членами ЕС. С того момента, как национальные интересы начнут преобладать над коллективным компромиссом, европейский экономический рост, зависящий от мира и стабильности, начнёт буксовать. Политический национализм и экономический спад укрепят аргументы евроскептиков в Молдове и соседствующих с ней странах, а позиции евразийских проектов России станут более прочными.

С явным ростом влияния антиевропейских националистов молдавские прореформистские партии могут утратить важных союзников на Западе. Более того, если ЕС слишком ослабнет, то и предъявляемые им Молдове условия лишатся всякого эффекта.

Националистическая риторика в Европе способна активизировать националистическое противостояние в Молдове, где пророссийские силы придают партнёрству с Россией решающую роль в обеспечении молдавской государственности и идентичности, а унионисты становятся всё более влиятельной и приемлемой для граждан политической силой. В этих условиях не исключён сценарий повторения попытки федерализации страны для создания дополнительных, труднопреодолимых препятствий на пути расширения политического влияния унионистов и возрождения популярности проевропейских сил.

Вместо заключения...

Возрождение националистической риторики внутри ЕС показывает, что как государства-члены, так и европейский проект переживают глубокий и продолжительный кризис, требующий срочной диагностики и лечения. Причины скрываются в состоянии расслабленности национальных демократий и благодушии традиционных партий и европейских чиновников, которому способствует восприятие ЕС как вечного проекта.

Желания предотвратить войны и конфликты на европейском континенте, по-видимому, недостаточно, чтобы убедить любое из поколений в том, что европейский проект является насущной необходимостью для нынешнего процветания и будущего прогресса в Европе. Европейские граждане хотят ощущать постоянные и быстрые позитивные изменения, которым они желают способствовать своими действиями или бездействием. Как европейские учреждения, так и традиционные партии стран Евросоюза должны стать „цифровыми”, обретя динамичность и прочность, чтобы вовлечь как можно больше граждан в процесс принятия решений.

Расширение прозрачности, участия и консультирования граждан – таковы элементарные инструменты, способные разрушить миф о том, что европейский проект элитарен. Повторная демократизация государств-членов ЕС и применение европейских ценностей внутри Евросоюза являются обязательными и осязаемыми целями.

Победа национализма над европейским проектом идёт в разрез с планом демократизации и модернизации Молдовы. Евроскептицизм на европейском уровне служит источником регресса в осуществлении реформ в соседствующих с ЕС странах, поскольку он снижает бдительность и силу предъявляемых условий. Не менее негативным процессом является имитация приверженности проевропейским реформам, полностью или частично используемая для монополизации политической власти. Хотя устойчивость европейского вектора Молдовы зависит, прежде всего, от добропорядочности действующих в стране политических сил, само существование вектора может оказаться под вопросом из-за безудержного распространения евроскептического национализма в ЕС.

Дионис Ченуша