ПДС и ППДП еще и близко не договорились

В политическом анализе портала ТРИБУНА отмечены некоторые детали, которые доказывают, что несмотря на объявление партии «Действие и Солидарность» (ПДС) о согласии содействовать с партией «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) на предстоящих парламентских выборах, эти два политформирования еще и близко не договорились.

«Во-первых, меня удивило то, что о таком важном решении ПДС сообщила лишь спустя девять дней со дня принятия. Во-вторых, меня удивило, что ПДС заявила о том, что партия «проинформировала своих партнеров о готовности баллотироваться по единому списку», а после заседания НПС ПДС некоторые представители ППДП говорили о том, что совместное участие по единым спискам была их инициатива, а в ПДС должны были все выяснить, и как можно скорее дать свой ответ. Получается, что «информирование партнеров» произошло не как следует, или вообще не произошло», — говорится в материале.

«В-третьих, нельзя не обратить внимания и на реакцию лидера ППДП Андрея Нэстасе после обнародования решения ПДС. Среди прочего, он отметил: «Наш призыв к единству, адресованный всем эмергентным политическим силам, требует ответственного подхода, взаимоуважения к потенциальным партнерам, и самое важное, уважения к нашим гражданам, которые по горло сыты заявлениями и сообщениями о результатах опросов, о механизмах и алгоритмах распределения, после которых не следуют конкретные действия».

Иными словами, это заявление можно считать доказательством того, что далеко не все между ПДС и ППДП так гладко, даже если ПДС сообщила о своем решении», — отмечает автор.

Кристина Пендя