Активизировавшиеся на местах депутаты. Они будут баллотироваться в одномандатных округах

В последнее время целый ряд депутатов активизировались на местах. Как минимум, такой вывод можно сделать, судя по их постам в соцсетях. Все-таки мы не знаем, связана ли эта активизация с тем, что на следующих выборах голосование пройдет по одномандатным округам.

Ниже мы представим Вам список депутатов, которые существенно активизировали свою деятельность на местах.

Как сообщает портал ТРИБУНА, речь идет о следующих депутатах: Елена Бакалу – Кахул, Ион Балан – Кантемир, Роман Боцан и Петр Штирбате – Орхей, Елена Бондаренко – Сорока, Валентина Булига – Фэлешть, Мария Чобану – Ниспорень, Корнелиу Дудник – Вулкэнешть, Николай Дудогло – Комрат, Виолетта Иванова – Сынджерей, Евгений Никифорчук – Фэлешть, Олег Огор и Валентина Ротару – Криулень, Сергей Сырбу – Кэушень, Олег Сырбу – Единец, Константин Цуцу – пригороды Кишинэу, Владимир Витюк – Бэлць, Анатолий Загородный – Хынчешть, Алина Зотя – Леова и Валентина Стратан – Анений-Ной.

Примечательно, что депутат Игорь Время, наряду с коллегами, посещает с визитами такие районы как Хынчешть, Ниспорень, Штефан-Водэ и Кэушень.

Андриана Кептине