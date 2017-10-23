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Общество
Осень в Молдове окончательно вступила в свои права: нас ждет холодная неделя
23.10.2017

В этом сомнений нет - на этой неделе будет заметно прохладней. Однако, на сколько градусов опустятся значения термометров непонятно. Дело в том, что прогнозы разнятся. Все же, мы будем ориентироваться на прогнозы молдавской Гидрометеослужбы.

Согласно прогнозам молдавской Гидрометеослужбы, в понедельник, 23 октября, максимальная температура воздуха составит 14 градусов, минимальная - 5. Во вторник, 24 октября, днем будет 12 градусов, ночью - 7. В среду, 25 октября, похолодает до 6 градусов днем и 4 - ночью. Четверг, 26 октября, станет самым холодным днем недели: 4 градусов днем и 3 - ночью. В пятницу, 27 октября, максимальная температура составит 7 градусов, минимальная - 1. На выходных, 28 и 29 октября, тоже будет холодно - 5-6 днем, 3 градуса - ночью.


 
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